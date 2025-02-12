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美凍外援京忙拉攏 分析：東南亞國家紛「轉向」中國

中國新聞組／北京12日電
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圖為東協外長會議日前在馬來西亞蘭卡威舉行。（新華社）
圖為東協外長會議日前在馬來西亞蘭卡威舉行。（新華社）

中國、東協第31次高官磋商於12日至14日在浙江寧坡舉行，中國外交部11日表示，希望透過磋商，就新形勢下東亞合作深入溝通，以推動與東協全面戰略夥伴關係向前發展。另一方面，美國暫停對外發展援助、凍結對柬埔寨最大排雷組織捐款，專家分析，美國正在損害自身的軟實力，導致東南亞國家轉向中國、遠離美國。

中國外交部發言人郭嘉昆11日在記者會上指出，中國將與東協進行第31次磋商，中方希望推進落實雙方領導人會議重要共識，就共同關心的地區和國際問題交換看法，推動全面戰略夥伴關係向前發展。上一次中國與東協高官磋商是在2024年5月，當時雙方同意加快推動「五大家園」建設，讓20億民眾更親近。

在中國頻頻拉攏亞洲鄰國的同時，美國卻切斷對外發展援助。綜合美國之音、德國之聲等媒體報導，川普政府1月凍結了對柬埔寨最大排雷組織─柬埔寨排雷行動中心（CMAC）的捐款，該組織宣布已從中國獲得新的資金。

CMAC負責人拉塔納（Heng Ratana）表示，過去三年來，北京對CMAC的捐款增加一倍，5日更宣布北京承諾提供440萬美元資金，超過去年美國提供的200萬美元。拉塔納表示，中國明白這種支持有助於「建立民間網絡」並能有經濟回報。

柬埔寨只是中國拉攏鄰國的其中一例。亞太地緣政治研究機構雪梨洛伊研究所（Lowy Institute in Sydney）表示，北京對其鄰國進行大量投資，最近還重點通過善意交流和外交接觸來建設軟實力。

川普上任後，將大部分美國政府資助的全球援助項目凍結90天，使得多個被北京視為從事「敵對」活動的組織失去關鍵支持，包括援助中國維吾爾族穆斯林的項目，以及支持緬甸和北韓異見人士的組織，導致亞洲各地許多接受美國資金幫助的團體都開始裁員或停止運作。

紐約外交關係委員會分析師科蘭茨克（Joshua Kurlantzick）分析，在美中兩個大國爭奪地區影響力之際，美國凍結援助的決定將對人道主義工作和人權事業造成傷害。他說，「隨著美國揮霍其軟實力，總的變化是：轉向中國，遠離美國。」

然而，儘管中國在海外加大投資，但由於國內經濟問題，不太可能達到美國的援助規模，美國仍是全球最大的援助提供國家。美國知名智庫蘭德公司分析師格羅斯曼（Derek Grossman）表示，北京重視的是「大規模基礎設施和投資項目」，這是「一帶一路」倡議的主要標誌。

最熱中於支持「一帶一路」倡議的是貧窮的寮國。它通過大量舉債為鐵路、高速公路和水力發電大壩項目進行融資，但世界銀行認為寮國的公共債務負擔「不可持續」。

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廣西東興國門景區年味濃，新春跨境遊升溫，中越兩國邊民探親走訪熱絡。圖為中越北侖河大橋上插起彩旗迎新春。（中新社）

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