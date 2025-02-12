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撤釣魚台浮標 中外交部：已完成作業任務

記者賴錦宏／綜合報導

日本海上保安廳11日表示，中國先前在釣魚台列嶼（日稱尖閣諸島）海域設置的浮標已移除，中國外交部發言人郭嘉昆11日回應，有關浮標已完成其在原站位的作業任務，中方有關單位對這些浮標實施了自主性、技術性調整，證實了相關浮標已被移除。

日本經濟新聞報導，中日兩國政府確認，中方於2023年7月在釣魚台附近設置的浮標已被移除，旨在改善雙邊關係。日本海上保安廳11日發布通報，證實釣魚台附近區域的浮標已消失。這些浮標此前位於被日方視為日本專屬經濟區的水域內。

報導稱，這座浮標是在2023年7月間，由中國官方旗下的大型工作船向陽紅22號，在釣魚台主島西北方約80公里的海域設置，並刻有「中國海上觀測浮標QF212」字樣。日方認為，這座浮標可透過衛星，傳輸蒐集到的水文及其他資訊。

中國外交部發言人郭嘉昆表示，中方在有關海域布設水文氣象觀測浮標，符合中國國內法和國際法。目前有關浮標已完成其在原站位的作業任務，根據科學觀測實際需要，中方有關單位對這些浮標實施了自主性、技術性調整。

不過，去年12月，日方在與那國島南方的日本專屬經濟區海域內，發現刻有「中國氣象局」字樣的浮標，要求中方立即拆除。日本政府有關人員表示，這座浮標至今仍在原處。

中日近期都釋出改善雙邊關係的訊號。去年11月，日本首相石破茂在秘魯首都利馬出席APEC會議期間，與中國國家主席習近平進行首次會晤，一致同意共同推進中日戰略互惠關係，致力於建構建設性的、穩定的中日關係。石破茂還在多個場合明確表示「希望盡早訪問中國」，並稱到訪中國是十分重要的事，與中國的信任關係需要通過多次往來加以強化。

去年12月，日本外相岩屋毅訪問北京，會見中國總理李強和外長王毅。今年1月，日本執政黨代表團抵達北京，重啟時隔7年的中日執政黨交流機制。

日本 釣魚台 石破茂

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