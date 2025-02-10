DeepSeek爆火 山寨版猖獗已近3千個 6成IP在美國

DeepSeek已出現超過2000個山寨網站。圖為DeepSeek標誌與美國國旗。（路透）

隨著DeepSeek 的爆火，仿冒DeepSeek的域名如雨後春筍不停出現。據央視新聞報導，從當前仿冒DeepSeek域名解析結果來看，這些仿冒的域名中有60%解析IP位於美國。其餘主要分布在新加坡、德國、立陶宛、俄羅斯和中國。仿冒域名呈現出的全球化特點，意味著用戶可能面臨來自世界各地不同類型的網絡攻擊，潛在安全威脅更加複雜多樣。

數據顯示，2024年12月1日至2025年2月3日期間，共出現了2650個仿冒DeepSeek的域名。大規模的仿冒域名註冊活動從2025年1月26日開始，並在1月28日達到高峰。

這些仿冒域名主要用於釣魚 欺詐、域名搶註等，其中釣魚欺詐主要通過竊取用戶密碼帳號，利用相似域名和界面誤導用戶、誘騙用戶下載一些惡意軟件，竊取個人信息或者騙取訂閱費用。

DeepSeek「被山寨」猖獗，出現了名字相同、帳號相似的網路平台，對公眾造成誤導和困擾。對此，DeepSeek日前已行公開闢謠。稱該公司目前僅在微信公眾號、小紅書等三個社交媒體平台擁有唯一官方帳號，且DeepSeek官方網頁端與官方正版App 內不包含任何廣告和付費項目。

個人如何甄別避免受騙？安全工程師建議：用戶在訪問DeepSeek相關的服務時，務必訪問其官方網站（deepseek.com及deepseek.cn）；手機DeepSeek App要從各品牌手機的官方應用市場下載；在網站內容中遇到需要填寫用戶名密碼等敏感信息時，務必進行確認，以防信息洩露造成財產損失。