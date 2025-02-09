我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

寶馬山野火後續 環保署處理場選址引抗議

台灣奶茶品牌助力超級盃 指定飲料大折價

獲提名諾貝爾和平獎候選人 內蒙異議人士哈達失聯

中央社／台北9日電
美媒報導，中國內蒙民主人士哈達近日與外界失聯。在此之前，4名日本國會議員正式提名哈達為2025年名諾貝爾和平獎候選人，並獲得挪威諾貝爾委員會的確認。（美聯社）
美媒報導，中國內蒙民主人士哈達近日與外界失聯。在此之前，4名日本國會議員正式提名哈達為2025年名諾貝爾和平獎候選人，並獲得挪威諾貝爾委員會的確認。（美聯社）

美媒報導，中國內蒙民主人士哈達近日與外界失聯。在此之前，4名日本國會議員正式提名哈達為2025年名諾貝爾和平獎候選人，並獲得挪威諾貝爾委員會的確認。

綜合美國之音、自由亞洲電台報導，哈達近期病情危重，上月25日被緊急送往內蒙古醫科大學附屬醫院搶救，近日已脫離生命危險；但家屬本月6日卻再次遭遇消息封鎖，哈達下落成謎。

哈達的兒子威勒斯6日接到當地公安電話稱，哈達需要衣物，不過當哈達的妻子新娜將衣物送去醫院時，院方卻拒絕透露哈達的具體情況及所在病房。

新娜近日接受自由亞洲電台訪問時表示，醫生不敢告訴她哈達目前的情況，哈達已再次失蹤。

報導說，哈達因健康狀況惡化於上月25日送醫，當時情況危急，家屬一度無法獲悉他的病情。新娜說，「現在不知哈達在醫院還是不在醫院，這可能是因為你們報導哈達獲諾獎提名，（警察）就封鎖消息，不讓家屬知道。而且不想讓外界介入。我作為家屬也很氣憤，哈達被判刑和軟禁已經30年了，哈達現在病成這樣，我們家屬有權利探視，不讓我們看了，失蹤了」。

哈達因蒙古族權益活動過去數十年多次遭到當局打壓，1995年因「分裂國家罪」和「間諜罪」被判刑15年，2010年刑滿後仍遭軟禁，直到2014年才被釋放，但一直處於嚴密監控之下。

新娜表示，哈達的健康狀況近年每況愈下，長期監禁和高壓環境嚴重傷害了他的身心健康，而當局不僅限制哈達接受醫療救治，還對家屬施壓，阻止家人獲取任何具體消息，「斷絕了哈達和外界的一切聯繫，包括家屬，此前我們還可以見他，現在都不讓見了」。

4名日本國會議員上個月提名哈達為2025年諾貝爾和平獎候選人。

遊說日本國會提名哈達為諾獎候選人的日本評論家石井英俊接受美國之音採訪時表示，哈達是內蒙古人權鬥爭的象徵，也是中國政府對內蒙古鎮壓的象徵。哈達若能獲得諾貝爾和平獎不僅會成為內蒙人民的希望，「也會給受到中國政府壓迫的所有人民帶來希望」。

石井英俊說，推薦哈達為諾獎候選人的4名日本國會議員分別來自執政黨和在野黨，包括參議員山田宏及眾議員島田洋一，另兩名議員的姓名未公開。山田宏一直積極關注內蒙人權問題。

日本 諾貝爾 眾議員

上一則

達賴喇嘛胞兄嘉樂頓珠逝世 長期負責對中國談判

延伸閱讀

普通人也能撼動獨裁者…「李老師」獲提名諾貝爾和平獎

普通人也能撼動獨裁者…「李老師」獲提名諾貝爾和平獎
泰國議員涉強暴台灣遊客 清邁法院發逮捕令

泰國議員涉強暴台灣遊客 清邁法院發逮捕令
加州國會議員帕迪亞 質疑軍方在中谷水壩放水

加州國會議員帕迪亞 質疑軍方在中谷水壩放水
美國之音：多地在英港人將赴中國使館新址抗議

美國之音：多地在英港人將赴中國使館新址抗議

熱門新聞

湖南省第二人民醫院在2025年1月14日至2月22日春運期間派出72位醫師在長沙南站定點輪值，為旅客們的健康安全保駕護航。(取材自環球網 )

40歲男在長沙車站心臟驟停 20分鐘搶救醒後竟說這句話

2025-02-06 05:10
圖為李鋒去年11月8日在「國際經貿規則的綠色化重構和上海應對」學術研討會上，應邀發表題為「綠色貿易規則下的自貿試驗區提升戰略」演講。（取材自上海華略智庫微信）

中又1頂尖人才身亡、才48歲 訃告未提死因 網疑被暗殺

2025-02-06 12:24
DeepSeek橫空出世引起市場關注，不過被譽為「AI教母」的知名華裔美籍科學家李飛飛領導的團隊，以低於50美元的雲端運算成本，成功訓練出名為「s1」的人工智慧推理模型。(本報資料照片)

DeepSeek危險了？「AI教母」出手 AI模型花不到50美元

2025-02-08 02:00
中國AI新創公司DeepSeek崛起。(歐新社)

DeepSeek潘梓正曾是Nvidia實習生 哈佛教授感嘆沒留住中國人才

2025-02-06 21:12
泰國總理貝東塔的笑容背後，總有中國女保鏢嚴月霞目光如炬的身影。（視頻截圖）

為泰國女總理訪華護航 來頭不小的「最美女保鏢」現身

2025-02-07 07:30
泰國總理貝東塔（前左一）飛抵北京訪問，中國新任副外長華春瑩（中）在機場迎接。（取材自貝東塔臉書）

泰總理訪中挽信心 行前對邊境詐騙園區斷網、斷電、斷油

2025-02-06 01:30

超人氣

更多 >
3生肖將低調暴富 屬虎靠隱形貴人拿大單、他準備領高額獎金

3生肖將低調暴富 屬虎靠隱形貴人拿大單、他準備領高額獎金
泡麵神仙吃法 煮麵前一動作「神來一筆」

泡麵神仙吃法 煮麵前一動作「神來一筆」
劉詩詩大女主復仇劇不吃香了？ 首播收視輸給「古裝男神」仙俠劇

劉詩詩大女主復仇劇不吃香了？ 首播收視輸給「古裝男神」仙俠劇
強烈暴風雪襲東北部 9500萬人急凍 國家氣象局：不宜出行

強烈暴風雪襲東北部 9500萬人急凍 國家氣象局：不宜出行
黛咪摩爾強運擋不住 再奪影后喜上眉梢：拿獎是仙丹

黛咪摩爾強運擋不住 再奪影后喜上眉梢：拿獎是仙丹