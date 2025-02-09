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中國官民力挺DeepSeek 工信部宣布「國家隊」全面接入

中國新聞組／北京9日電
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工信部表示，三家基礎電信企業均全面接入DeepSeek。（抖音視頻截圖）
工信部表示，三家基礎電信企業均全面接入DeepSeek。（抖音視頻截圖）

震撼全球科技界的中國AI新創公司DeepSeek陸續被多國以資安等理由封殺，在自己的祖國則正被官民齊心力挺。中國官方出手，宣布DeepSeek-R1、V3、Coder等系列模型已登陸國家超算互聯網平台；華為升騰、天數智芯、壁仞科技等多家國內外AI算力廠商以及汽車圈，近期均宣布適配DeepSeek，目前，中國智算產業的大半壁江山都已經擁抱DeepSeek。

DeepSeek登陸國家超算互聯網平台之後，據北京青年報報導，用戶無需下載到本地部署，即可在線完成DeepSeek系列模型的推理、部署及定制化訓練與開發。

值得注意的是，此次DeepSeek上線的國家超算互聯網平台，是由科技部啟動建設的國家級平台，目的在促進超算算力一體化運營，打造國家算力底座，類似平台在國際上並未有先例。總體專家組組長、中科院院士錢德沛表示，該平台要用互聯網的理念、思維，來建設國家的超算基礎設施，是資源的深度整合，使更多用戶在上面獲得所需資源，避免自己去做技術性開發工作。

其次，這是一個可統籌調度全國算力資源的平台。算力水平已經成為衡量一個國家科技與經濟水平的重要指標。該平台致力於鏈接中國算力產業上下游及供需雙方資源，實現超算、智算等全國算力資源的統籌與調度。截至今年1月已連接中國14個省份的20多家超算和智算中心，入駐300多家算力服務商。

隨著國家超算互聯網平台上線DeepSeek大模型，中國官媒新華社、環球網等也點評稱，DeepSeek模型依托國家超算互聯網平台「普惠易用、豐富好用」的算力服務，可以為海量中國企業與用戶提供兼具高性能、高性價比、高可信的選擇。

另據財聯社，工業和信息化部昨宣布，力推最新AI技術普惠應用，三家基礎電信企業均全面接入DeepSeek開源大模型，實現在多場景、多產品中應用，針對熱門的DeepSeek-R1模型提供專屬算力方案和配套環境，助力國產大模型性能釋放。

在民企方面，據36氪智東西報導，短短6天內，10家國產AI晶片企業（華為昇騰、沐曦、天數智芯、摩爾線程、海光信息、壁仞科技、太初元碁、雲天勵飛、燧原科技、昆侖芯）相繼宣布適配或上架DeepSeek模型服務，堪稱「中國智算的大半壁江山都出動」力挺DeepSeek。

DeepSeek熱潮也已延燒至中國汽車圈，吉利汽車率先宣布自研的星睿大模型與DeepSeek已完成深度融合，緊接著極氪、嵐圖也宣布與DeepSeek深度融合。此外還有東風等品牌都捕捉到DeepSeek帶來的機會迅速付諸行動，預計會有更多中國車企接入AI模型，成為各家車企在智駕、智艙功能背後的底層技術博弈。

工信部表示，三家基礎電信企業均全面接入DeepSeek。（取材自觀察者網）
工信部表示，三家基礎電信企業均全面接入DeepSeek。（取材自觀察者網）

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