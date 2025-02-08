曾為國隱姓埋名30年 中「核潛艇之父」黃旭華99歲病逝

圖為2016年12月20日，黃旭華在辦公室內與同事交談。(新華社)

據中國船舶集團消息，被稱為中國「核潛艇之父」的第一代核潛艇工程總設計師黃旭華，6日晚間8時30分在湖北武漢逝世，享耆壽99歲。黃旭華是中國船舶集團有限公司第七一九研究所原所長、黨委書記（代理）、名譽所長，黃旭華曾隨艇下潛至極限深度，創世界核潛艇總設計師親自參加極限深潛試驗先例。

該集團也刊出黃旭華生平介紹，文章指黃旭華1926年3月12日出生於廣東省汕尾市（原海豐縣），祖籍廣東省揭陽市，1945到1949年就讀於國立交通大學造船工程系，1949年4月加入中國共產黨，是中共 核潛艇事業的開拓者和奠基者之一。

父母是醫生的黃旭華，兒時的志向是從醫，治病救人。小學畢業時，恰逢對日抗戰爆發，黃旭華就改變主意要學航空、學造船。

為打破美蘇等國的核潛艇技術壟斷，1958年，中央組成29人的造船技術研究室（後來改為09研究所），黃旭華成為技術人員，從此隱姓埋名、30年人間蒸發。文章指他「將滿腔熱血和智慧付諸中國核潛艇事業，與第一代核潛艇研製人員一道白手起家、潛心鑽研，攻堅克難、砥礪奮進，鑄就深海利劍，實現了毛主席『核潛艇，1萬年也要搞出來』的偉大誓言」。

1956年，黃旭華與李世英結婚，隔年大女兒黃燕妮出生。黃旭華自稱是「一個不稱職的兒子、不稱職的丈夫、不稱職的父親」，對家人滿是愧疚。他提到父親病逝也沒能奔喪，父親至死也不知道他的三兒子在什麼單位，更不知道是在幹什麼工作。」

直到1987年，上海《文匯月刊》刊登報告文學《赫赫而無名的人生》，描寫中國核潛艇總設計師的人生經歷，提到「黃總設計師」和「他的妻子李世英」。

此外，1988年中共核潛艇首次進行極限深潛試驗。作為核潛艇總設計師，黃旭華親自上艇坐鎮，隨艇下潛至極限深度，開創了世界核潛艇總設計師親自參加極限深潛試驗的先例。黃旭華2017年至2020年，三度被中共總書記習近平親授國家級重大獎勵，並作為代表發言。

中共第一代核潛艇總工程師黃旭華逝世，圖為1974年服役的長征1號核潛艦，這是中共首艘核潛艇，現在停泊於山東省青島市的中共海軍博物館展覽。(記者廖士鋒／攝影)

目前，中共早期的核潛艇都已退役，部分停泊在青島的海軍博物館 ，包含1966年服役的長城200號常規潛艇、1974年服役的長征1號核潛艦，這兩艘是早期解放軍 研製發射水下彈道飛彈的重要成果。