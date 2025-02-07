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上線20多天 DeepSeek用戶已達ChatGPT的4成 山寨貨冒出

中國新聞組／北京7日電
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DeepSeek上線僅20多天，日活躍用戶數（DAU）就突破2,000萬，成為全球DAU增速最快AI應用程式。（中央社）
DeepSeek上線僅20多天，日活躍用戶數（DAU）就突破2,000萬，成為全球DAU增速最快AI應用程式。（中央社）

中國國產AI公司深度求索（DeepSeek）6日發布聲明稱，部分與DeepSeek有關的仿冒帳號和不實信息對公眾造成誤導和困擾。與DeepSeek有關的一切信息以官方帳號發布為準，任何非官方帳號、個人帳號發布的信息均不代表DeepSeek觀點。

澎湃新聞報導，DeepSeek官方網頁端與官方正版App內不包含任何廣告和付費項目。目前除DeepSeek官方用戶交流微信群外，從未在中國其他平台設立任何群組，一切聲稱與DeepSeek官方群組有關的收費行為均係假冒，請大家仔細辨別，避免財產損失。

DeepSeek表示，目前僅在以下社交媒體平台擁有唯一官方帳號：微信公眾號：DeepSeek、小紅書：@DeepSeek（deepseek_ai）、X（Twitter） : DeepSeek（@deepseek_ai）。

此前在知乎上，曾經出現疑似梁文鋒本人發文回應「黑神話：悟空」製作人馮驥，談論DeepSeek爆火背後原因，由於文風富有情感，引發大規模轉發和討論，不少網友信以為真。此後該帳號確認為假冒，目前在平台上已經找不到這個帳號。

另外，DeepSeek上線僅20多天，日活躍用戶數（DAU）就突破了2000萬，達到美國人工智慧（AI）公司OpenAI旗下ChatGPT的四成，成為全球DAU增速最快AI應用程式。

「科創板日報」引用數據報導，截至今年1月31日，全球DAU總榜前三名分別為ChatGPT、DeepSeek、豆包。

其中DeepSeek應用程式於今年1月11日才發布，截至1月31日上線僅21天，DAU已達2215萬戶，為ChatGPT約5323萬戶的41.6%，並超越字節跳動推出的豆包DAU約1695萬。

截至1月31日，DeepSeek在蘋果應用商店的表現出色，其霸占157個國家/地區的第一名位置，其中甚至包括美國這一重要市場。

此外，DeepSeek據報已在香港成立兩家公司，分別為Deepseek Limited、DEEPSEEK(HK)LIMITED，企業類型均為私人股份有限公司，被視為持續擴大發展做準備。

澎湃新聞發現，「用DeepSeek月入40萬」、「怎麼用DeepSeek躺著賺錢」……各類吹噓用DeepSeek實現一夜暴富的文章最近也在社交媒體頻頻出現，不少商家已經開始炒作DeepSeek概念並以此牟利。

DeepSeek AI ChatGPT

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