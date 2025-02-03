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北京無意發動關稅戰 傳將提議和川普政府重啟貿易談判

編譯劉忠勇／綜合外電
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中國渴望重啟美中貿易談判而非對抗。(美聯社)
中國渴望重啟美中貿易談判而非對抗。(美聯社)

道瓊引述熟悉北京思維的美中兩地士報導，中國方面準備提議雙方重返早先未能達成的貿易協議，以設法擺脫川普政府進一步對中國加徵關稅和技術管制，可見中方渴望啟動貿易談判而非對抗。

道瓊指出，白宮周二起將對中國商品加徵10%關稅，但雙方顯然都沒打算發動全面的貿易戰。況且中國目前經濟狀態不佳，中國領導人習近平早釋出和美國總統川普談判的意願。而川普也延後實施原本大部分揚言的關稅，表明他對對話仍持開放態度。

知情人士向道瓊透露，中方初步將提議將重點擺在恢復雙方2020年初和川普政府簽署但未能落實的貿易協議。

這項所謂的「第一階段協議」，要求中國在兩年內對美增加採購規模2000億美元的商品和服務。川普曾誇稱這是歷來「最偉大的協議」，但當時許多貿易專家和企業高層認為此目標根本不切實際。

知情人士透露，由於北京方面未能履行協議中對增加美國採購的承諾，如今準備和川普政府討論哪些領域可以擴大自美國進口的規模。

此外，知情人士還透露，中方計劃包括向美國擴大投資，譬如在電動車電池等領域；重申不會透過貶值人民幣來獲取競爭優勢；以及承諾減少可合成芬太尼的原料出口。

據報導，為了營造積極的談判氛圍，北京還打算將抖音海外版TikTok視為「商業問題」來處理。知情人士指出，這是回應川普表示希望美中雙方各持該應用50%股份的言論。這表示中國官方將避免干預，讓母公司字節跳動的投資人和有意收購的美國買家自行談判協議。

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