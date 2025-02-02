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川普對中國加徵10%關稅 中外交部揚言反制：影響禁毒合作

記者陳宥菘／即時報導
川普1日下令對中國商品加徵10%關稅。中國外交部發言人2日對此表示強烈不滿，堅決反對，強調「將採取必要反制措施」，堅定維護自身正當權益，並指此舉勢必影響中美今後禁毒合作。（美聯社）
川普1日下令對中國商品加徵10%關稅。中國外交部發言人2日對此表示強烈不滿，堅決反對，強調「將採取必要反制措施」，堅定維護自身正當權益，並指此舉勢必影響中美今後禁毒合作。（美聯社）

美國總統川普1日簽署行政令，將自4日起對中國商品加徵10%關稅，聲稱以此解決芬太尼流入美國問題。中國外交部發言人2日對此表示強烈不滿，堅決反對，強調「將採取必要反制措施」，堅定維護自身正當權益，並指此舉勢必影響中美今後禁毒合作。

中國外交部網站2日上午就美方宣布對中國輸美產品加徵10%關稅發布「發言人答記者問」表示，中方的立場是一貫的、堅定的，「貿易戰、關稅戰沒有贏家」。美方單邊加徵關稅的做法嚴重違反世界貿易組織（WTO）規則，不僅解決不了自身問題，更不利於雙方，無益於世界。

中國外交部發言人稱，中國是世界上禁毒政策最嚴格、執行最徹底的國家之一。「芬太尼是美國的問題。本著人道主義精神，中國為美國應對芬太尼問題提供了支持。應美方請求，中方於2019年宣布正式整類列管芬太尼類物質，是全球第一個正式整類列管芬太尼類物質的國家。中方同美方進行了廣泛的禁毒合作並取得顯著成效，這是有目共睹的。」

聲明並強調，美方應客觀、理性看待和處理自身芬太尼問題，而不是動輒以關稅手段威脅他國。「加徵關稅的做法不具建設性，勢必影響並損害雙方今後合作禁毒問題。」

該發言人表示，中方敦促美方糾正錯誤做法，維護中美禁毒合作得來不易的良好局面，並推動中美關係穩定、健康、永續發展。

2日稍早，中國商務部發言人也對美方宣布對中國輸美產品加徵10%關稅發表談話，表示強烈不滿，堅決反對，並稱對於美方的「錯誤做法」，中方將向WTO提起訴訟，「並將採取相應反制措施堅定維護自身權益」，惟未宣布具體報復措施。

關稅 WTO 商務部

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