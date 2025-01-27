受高薪誘騙…7名中國男在泰國被綁獲救 8嫌犯裡有泰警涉案

遭騙受害的中國男星王星（著白衣者），在泰緬邊境的泰國達府湄索（Mae Sot）與泰警對話。（美聯社）

繼早前中國男演員王星被誘騙到泰國 ，再遭「賣豬仔」到緬甸 詐騙園區，事件仍不斷發酵之際，泰國再發生中國人被綁架事件。7名中國人被泰國軍警綁架，泰國國家警察總署26日公開回應，參與作案的公職人員已被控制，不管其是何身分，都將依法處置。

據港媒引述泰媒報導，7名中國男子受泰國高薪工作吸引，被騙由寮國過境至泰國東北部，但被綁架至泰國烏汶府1個度假區。泰國警察總署發言人稱，披汶芒沙漢縣警局是在某網路平台上收到1名寮國人的報案，受害中國人是23日被綁架至度假村內，被要求交付贖金。

嫌犯首先將受害者綁至車上，透過翻譯軟體向受害者勒索500萬泰銖，後經協商後將贖金定為每人50萬泰銖。受害人聯絡在寮國的中國朋友，攜帶300萬泰銖前來贖人，並偷藏起手機，以便發送定位，讓朋友幫忙報警求救。

被捕的8人中，除了執法人員，亦包括1名護林員、1名緬甸人和2名泰國人。泰國皇家 警察要求烏汶府警方調查警員涉嫌參與綁架，指示擴大調查事件是否有更多人參與。

泰國警署指出，參與綁架勒索中國人的泰警不會中文，是透過翻譯軟體傳達贖金金額，且最初金額高達500萬泰銖。隨後，泰總警署宣布擴大調查範圍，嚴查是否有其他警員參與其中。

報導引述多家泰媒報導，泰國東北部烏汶府披汶芒沙漢縣某度假村內，有7名中國人被由4名泰警、1名泰國軍人、1名緬甸人及2名泰國人組成的團伙綁架並勒索。事件發生後，披汶芒沙漢縣警方將7人救出，綁匪團伙被全部逮捕。

總署署長吉迪拉（Kitirat Phanphet）已下達嚴格命令，要求擴大調查是否有其他人員參與其中，原因是該案件有多名警察參與其中。