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英媒：中國外長王毅2月訪英 與英外相會面

記者潘維庭／即時報導
英媒衛報指中國外長王毅擬於2月訪問英國外交大臣拉米會面，圖為去年10月18日兩人在北京會面。（新華社資料照）
英媒衛報指中國外長王毅擬於2月訪問英國外交大臣拉米會面，圖為去年10月18日兩人在北京會面。（新華社資料照）

《衛報》26日引述匿名消息人士稱，中共中央政治局委員、中國外交部長王毅將於2月訪問英國，擬與外交大臣拉米（David Lammy）會面。據3位消息人士表示，英國外交、國協及發展部（FCDO）正在制定計畫，於2月中旬接待王毅，但該部未予回應。據稱，王毅此次訪英目的是舉行2018年以來首次中英戰略對話。

報導指，由於王毅將於2月14至16日出席德國慕尼黑安全會議，因此他的訪英時程可能在這之前或之後。不過《衛報》也點出，當地時間2月11日，將舉行中國擬在倫敦建造「超級使館」的調查聽證會，等同王毅此行亦遇上政治敏感時機點。

王毅與拉米去年7月在寮國會晤，去年10月拉米訪問北京時，雙方再次會面。10月雙方在北京會面時，王毅表示，中英同為聯合國安理會常任理事國、世界主要經濟體，應當成為以聯合國為核心的國際秩序的維護者、應對全球性挑戰的合作者、實現國家發展的同行者。拉米則回應，英方期待同中方加強高層及各級別交往對話，擴大氣候變化、能源、環保、科技、經貿、投資、國際發展等領域合作。

上一次中英戰略對話於2018年舉辦，當時王毅會見時任英國外交大臣韓特（Jeremy Hunt）。衛報亦指出，英方官員正為商業暨貿易大臣雷諾茲（Jonathan Reynolds）年底訪陸，以及恢復中英經貿聯委會的工作而制定計畫。

英國工黨自去年7月執政以來，把改善對中國關係作為主要外交政策目標之一。今年1月初，中國國家副主席韓正與英國財政大臣里夫斯（Rachel Reeves）在北京舉行會談。韓正表示，中方願同英方繼續擴大開放交流，增進理解互信，深化互利合作。

王毅 韓正 聯合國

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