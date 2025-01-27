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南海衝突再起 中首次祭出「音波炮」驅逐菲律賓船隻

記者陳宥菘／綜合報導
中國海警船3103號（左）接近菲海岸防衞隊船隻（右）。（視頻截圖）
中國海警船3103號（左）接近菲海岸防衞隊船隻（右）。（視頻截圖）

中國與菲律賓南海衝突再起，中國指控菲船於24日侵闖南沙群島「鐵線礁」附近海域，聲稱依法攔阻管制、警告驅離，26日公開當時的現場畫面。菲方則反控中國海警船對其採取侵略性舉動，中方直升機還在船隻上空以不安全的高度盤旋；另外，中國海警船3103號在三描禮士省海域由「怪物級」現役最大海警船5901號護航，並首次使用俗稱「音波炮」的長距離揚聲裝置，試圖阻止菲海岸防衛隊船隻接近。

中國海警通報，24日依法對兩艘侵闖南沙群島鐵線礁附近海域的菲律賓船隻警告驅離。央視26日進一步公開現場畫面，再控菲國船隻從中國海警船前方高速「橫穿」而過。

央視在社群上以「現場證據」形容這段影片。央視旗下「玉淵譚天」也在微博刊登兩則文章，並附上照片及影片，內容顯示中國海警如何攔截菲律賓船隻，並指控菲3004號船企圖以艦首「衝撞」中國海警4106艦，以及菲船吊放小艇企圖登礁，被中國海警4202艦艦載艇攔阻。

中國海警局發言人劉德軍25日稱，24日，菲律賓3003號和3004號船未經中國政府允許，侵闖中國南沙群島鐵線礁附近海域，企圖非法登礁並進行砂樣採集，中國海警船依法對菲船攔阻管制、警告驅離。

央視新聞公開中菲南海衝突現場畫面，指控菲國船隻從中國海警船前方高速「橫穿」而過。...
央視新聞公開中菲南海衝突現場畫面，指控菲國船隻從中國海警船前方高速「橫穿」而過。（取材自「玉淵譚天」微博）

同日，菲律賓海岸防衛隊發聲明指，兩艘菲律賓漁業局船隻在前往南海中業島附近的鐵線礁採集沙子樣本途中，遭遇三艘中國海警船「侵略性動作」，漁業局派出兩艘剛性充氣艇用於載運人員前往鐵線礁，遭到中方派出四艘小船「騷擾」。

菲方還指控，一架中方海軍直升機也在船隻上空以「不安全高度」盤旋。聲明表示，由於中方海上部隊持續騷擾、漠視安全，調查作業已暫停。

另外，中菲在三描禮士省海域也有衝突。菲方指控中國海警船3103號使用長距離揚聲裝置，試圖阻止菲海岸防衛隊船隻接近。菲船員指出，長距離揚聲裝置所產生的高分貝聲音會使人感到疼痛，並造成聽力損害。

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