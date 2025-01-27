打造AI界拼多多、震撼矽谷 「量化天王」梁文鋒團隊紅了

DeepSeek創始人梁文鋒（前排右）畢業於浙大，曾是李強座上賓。（取材自澎湃新聞）

中國公司DeepSeek成立僅一年半即橫空出世、震撼矽谷，外界聚焦該公司組成團隊。據報導，該公司創始人40歲的梁文鋒梁文鋒「發跡」於量化投資，是低調的「量化天王」，曾參加國務院總理李強主持的企業家代表座談會，是李強的座上賓，還創辦了「AI 界拼多多」。DeepSeek團隊不到140人，成員都都來自國內頂尖高校，進軍通用人工智能 領域後，至今從未對外融資。

據澎湃新聞報導，國務院總理李強1月20日主持召開專家、企業家和教科文衛體等領域代表座談會，聽取對「政府工作報告（徵求意見稿）」的意見建議。座談會上，梁文鋒、張輝、任少波、劉珺等先後發言。其中的梁文鋒，正是頭部量化私募幻方量化創始人、DeepSeek的創始人。

作為一名「80後」，梁文鋒本科、研究生都就讀於浙江大學，擁有信息與電子工程學系本科和碩士學位。2008年起，梁文鋒就開始帶領團隊使用機器學習等技術探索全自動量化交易。2015年，幻方量化成立，2019年，其資金管理規模就突破百億元（人民幣，約13.8億美元）。梁文鋒也曾表示「短期內沒有融資計畫」，並認為當下面臨的問題「從來不是錢，而是高端晶片（短缺）」。

2023年7月，幻方量化宣布成立大模型公司DeepSeek，正式進軍通用人工智能領域。據報導，DeepSeek包括創始人梁文鋒在內，僅有139名工程師和研究人員。與之對比，OpenAI有1200名研究人員。

OpenAI前政策主管、Anthropic聯合創始人Jack Clark認為DeepSeek雇用了「一批高深莫測的奇才」，梁文峰在接受自媒體採訪時也曾透露過，都是來自Top高校的畢業生、沒畢業的博四、博五實習生，還有一些畢業才幾年的年輕人。

DeepSeek團隊最大的特點是名校、年輕，即使是團隊Leader級別，年紀也多在35歲以下，工程師和研發人員幾乎都來自清華大學、北京大學、中山大學、北京郵電大學等國內頂尖高校，工作時間都不長。有負責大模型領域挖掘高端科技人才的獵頭說，DeepSeek對人才的核心標籤都是「年輕高潛」，年齡約在1998年出生，工作經驗最好不要超過五年，「聰明、理工科、年輕、經驗少」。

僅僅不到一年的2024年5月，DeepSeek就發布了DeepSeekV2，因高性價比火爆出圈，又被稱為「AI界的拼多多」，引發了字節、阿里、百度等大廠的大模型價格戰。

「DeekSeek取得的成功也讓大家看到了年輕人的力量，從本質上來說這一代的人工智能發展更需要年輕的頭腦。」一位模型公司的人士說。