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王毅：2025是抗戰與反法西斯勝利80周年 要守護世界和平安寧

記者黃國樑／即時報導
王毅24日在北京藝術中心舉行外交部2025年新年招待會。 (中國外交部網站)
王毅24日在北京藝術中心舉行外交部2025年新年招待會。 (中國外交部網站)

據中國外交部網站，2025年1月24日，中國外交部長王毅在北京藝術中心舉行外交部2025年新年招待會。王毅表示，2025年是個極具歷史分量的年份，我們將迎來中國人民抗日戰爭和世界反法西斯戰爭勝利80週年，也將迎來聯合國成立80週年。我們要共同守護世界的和平安寧，共同協助全球的經濟復甦。

中共中央政治局委員、北京市委書記尹力、各國駐華使節及國際組織駐華代表夫婦、中方相關部門代表等約400人出席了這場招待會。

王毅在致詞中表示，2024年，我們共同見證了世界發生的深刻變化，也見證了中國的長足進步。在習近平主席英明領導下，中國外交高舉人類命運共同體光輝旗幟，為和平奔走，為發展擔當，為動盪的世界注入了穩定性，增添了正能量。各位駐華使節踏訪中國各地，用腳步丈量中國式現代化的宏偉征程，用心感知中國人民的勤勞善良，為中國與各國的友好合作作出了積極貢獻。相信大家不論今後走到哪裡，都將始終是促進對華友好的終身使者，成為中國人民的老朋友、好朋友。

王毅表示，2025年是個極具歷史分量的年份，我們將迎來中國人民抗日戰爭和世界反法西斯戰爭勝利80週年，也將迎來聯合國成立80週年。我們要共同守護世界的和平安寧，共同協助全球的經濟復甦，共同倡議真正的多邊主義，共同促進文明的和諧互鑑。

他說，在人類歷史演進的重要關頭，中國願同各國一道，胸懷全球福祉，超越隔閡衝突，做友好合作的實踐者、文明互鑑的推動者、人類命運共同體的建設者，攜手為建設一個更加美好的世界付出不懈努力。

外國駐華使團長、喀麥隆大使馬丁·姆巴納代表各國使團祝福中國人民新春快樂。他表示，世界各國願與中國深化友誼、密切交流、加強合作，實現共同發展，推動建構人類命運共同體。

招待會後，中外嘉賓共同觀賞了外交部2025年新年舞蹈晚會《華章》。

王毅 習近平

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