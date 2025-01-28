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西藏冰原鑽取324米冰芯 中國冰川科考創紀錄

中國新聞組／北京28日電
徐柏青（中）在封裝鑽取的冰芯。（新華社）
徐柏青（中）在封裝鑽取的冰芯。（新華社）

在西藏普若崗日冰原海拔6100米處，中國科學家利用國產鑽探設備成功鑽取到一根長達324米的冰芯，打破了此前由古里雅冰帽保持的308.6米的世界紀錄，成為在全球中低緯度冰川鑽取的最長冰芯。冰芯是地球歷史的「時間膠囊」，不僅反映出過去的氣候環境變化，也為研究全球氣候變化提供寶貴數據。

中國科學院青藏高原研究所副所長徐柏青研究員帶領的科考團隊在普若崗日冰原頂部海拔6...
中國科學院青藏高原研究所副所長徐柏青研究員帶領的科考團隊在普若崗日冰原頂部海拔6100米的「Dome.C」點開機鑽取冰芯。（新華社）

新華社報導，去年9月，第二次青藏科考團隊為普若崗日冰原測厚度，在10號冰川海拔6100米處意外測得，冰原目前已知厚度最大處近400米。

科考人員在10號冰川的冰穹C作業點開機鑽取冰芯。然而，鑽取工作後續進展並不順利。中國科學家在該點先後選取了兩個孔位，但由於深層冰體結構複雜，分別在95米處、158米處發生卡頓，鑽取工作陷入停滯。

科考隊員在修整「Dome.C」點工作帳篷門口的冰面。（新華社）
科考隊員在修整「Dome.C」點工作帳篷門口的冰面。（新華社）

「這次冰原科考投入了大量資源和精力，如果還有一線希望，我們將爭取打出透底冰芯。」中國科學院青藏高原研究所副所長徐柏青說。

普若崗日冰原位於羌塘國家級自然保護區核心區域，由於全球變暖，目前正處於退縮狀態。為更全面地了解全球氣候變暖對冰川的影響，經過反覆斟酌，科考人員決定重新打孔鑽探。

10月16日，國產鑽探設備在冰穹C作業點的第三個鑽孔開機。，徐柏青帶領團隊在海拔6100多米的冰原頂部安營紮寨、頂風冒雪，最終以324米的長度打破世界紀錄，成為全球中低緯度冰川最長冰芯。

科考隊員騎乘雪地摩托前往普若崗日冰原其他作業點。（新華社）
科考隊員騎乘雪地摩托前往普若崗日冰原其他作業點。（新華社）

 報導指出，中低緯度地區的冰芯，是除南北極之外研究全球氣候變化的重要「自然檔案」。徐柏青介紹，這裡的最長冰芯有獨特的地理和氣候特徵，記錄了該地區長時間的氣候變化和環境信息，包括溫度、降水等關鍵氣候要素的變化歷史，以及火山噴發、大氣汙染等環境事件，為研究全球氣候變化的模式、機制以及預測未來趨勢提供了寶貴的數據和樣本。

此前，這一紀錄由位於西藏阿里地區西崑崙山的古里雅冰帽保持。中美兩國科學家1992年在這裡鑽取了一根長達308.6米、年代跨距超70萬年的冰芯。普若崗日冰原被發現以來，一直是國際青藏高原研究的新熱點。

BOX：冰芯是什麼？

冰芯是指從冰川或冰蓋上鑽取的圓柱狀冰體，冰芯的年層如同史籍中的每一頁，記錄著過去的氣候環境信息。科學家利用冰芯可以獲取過去的氣溫、降水、溫室氣體含量等豐富的氣候變化信息，可以說，冰芯是凍結的時間膠囊。

冰川 火山噴發

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