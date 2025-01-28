西藏冰原鑽取324米冰芯 中國冰川科考創紀錄
在西藏普若崗日冰原海拔6100米處，中國科學家利用國產鑽探設備成功鑽取到一根長達324米的冰芯，打破了此前由古里雅冰帽保持的308.6米的世界紀錄，成為在全球中低緯度冰川鑽取的最長冰芯。冰芯是地球歷史的「時間膠囊」，不僅反映出過去的氣候環境變化，也為研究全球氣候變化提供寶貴數據。
新華社報導，去年9月，第二次青藏科考團隊為普若崗日冰原測厚度，在10號冰川海拔6100米處意外測得，冰原目前已知厚度最大處近400米。
科考人員在10號冰川的冰穹C作業點開機鑽取冰芯。然而，鑽取工作後續進展並不順利。中國科學家在該點先後選取了兩個孔位，但由於深層冰體結構複雜，分別在95米處、158米處發生卡頓，鑽取工作陷入停滯。
「這次冰原科考投入了大量資源和精力，如果還有一線希望，我們將爭取打出透底冰芯。」中國科學院青藏高原研究所副所長徐柏青說。
普若崗日冰原位於羌塘國家級自然保護區核心區域，由於全球變暖，目前正處於退縮狀態。為更全面地了解全球氣候變暖對冰川的影響，經過反覆斟酌，科考人員決定重新打孔鑽探。
10月16日，國產鑽探設備在冰穹C作業點的第三個鑽孔開機。，徐柏青帶領團隊在海拔6100多米的冰原頂部安營紮寨、頂風冒雪，最終以324米的長度打破世界紀錄，成為全球中低緯度冰川最長冰芯。
報導指出，中低緯度地區的冰芯，是除南北極之外研究全球氣候變化的重要「自然檔案」。徐柏青介紹，這裡的最長冰芯有獨特的地理和氣候特徵，記錄了該地區長時間的氣候變化和環境信息，包括溫度、降水等關鍵氣候要素的變化歷史，以及火山噴發、大氣汙染等環境事件，為研究全球氣候變化的模式、機制以及預測未來趨勢提供了寶貴的數據和樣本。
此前，這一紀錄由位於西藏阿里地區西崑崙山的古里雅冰帽保持。中美兩國科學家1992年在這裡鑽取了一根長達308.6米、年代跨距超70萬年的冰芯。普若崗日冰原被發現以來，一直是國際青藏高原研究的新熱點。
BOX：冰芯是什麼？
冰芯是指從冰川或冰蓋上鑽取的圓柱狀冰體，冰芯的年層如同史籍中的每一頁，記錄著過去的氣候環境信息。科學家利用冰芯可以獲取過去的氣溫、降水、溫室氣體含量等豐富的氣候變化信息，可以說，冰芯是凍結的時間膠囊。
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