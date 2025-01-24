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川普上任暗藏3隱憂 51%美企焦慮 加快撤離中國腳步

編譯陳律安、記者陳湘瑾／綜合報導
中國美國商會的年度調查顯示，51%的受訪者對美中關係未來惡化感到擔憂，比率達五年來最高。（美聯社）
中國美國商會的年度調查顯示，51%的受訪者對美中關係未來惡化感到擔憂，比率達五年來最高。（美聯社）

中國美國商會（AmCham China）最新調查顯示，51%受訪在華美企擔心美中關係進一步惡化，比率為5年來最高。美國商會中國分會指出，川普上任後帶來三大隱憂，分別是地緣政治緊張局勢、政策不確定性和貿易爭端，這是美企在中國最感到忐忑之處。

英國金融時報（FT）報導，根據中國美國商會23日發布的年度調查，在去年，有30%的受訪者正在另尋貨物來源並試圖把製造業務遷出中國（或已這麼做），比率較2020年翻倍。此次調查是針對368家中國美國商會成員企業，並於去年10月至11月完成，其中部分是在川普於11月5日贏得總統大選後所進行。

中國美國商會總裁何邁可（Michael Hart）表示，儘管多數美國企業並未遷離，但這一趨勢無疑正在發酵，「在未來幾年，我看不到任何雙邊投資成長的理由」，「企業正透過投資其他地方，轉移或強化供應鏈」。

該調查顯示，開發中亞洲國家是美企首要的轉移地點，38%的受訪者把業務遷往該地區。美國、歐盟、日本、南韓等已開發經濟體的吸引力也提升。以產業別來看，科技業與研發團體最傾向遷移，有41%受訪者正在搬遷、或考慮搬遷。

據調查結果，有近三分之一的企業表示在中國受到不公平對待，特別是在市場准入和公共採購方面，受訪企業認為與當地企業相比存在不平等待遇。

最新調查顯示，51％受訪的在華美國企業擔心美中關係進一步惡化。（中新社）
最新調查顯示，51％受訪的在華美國企業擔心美中關係進一步惡化。（中新社）

中國美國商會主席柳青（Alvin Liu）表示，基於經濟和貿易聯繫中美的建設性關係，不僅對兩國的繁榮至關重要，也對全球經濟穩定具有關鍵作用。

儘管川普就職後尚未實行他最嚴重的威脅、也就是對中貨全面加徵60%關稅，但他已揚言，若北京當局未能管制芬太尼原料，將在2月1日對中貨加徵10%關稅。川普也已指示美國官員檢視對中貿易關係，包括供應鏈「洗產地」以規避關稅等情事。

然而，仍有近半數受訪企業將中國列為全球前三大投資優先目的地，比率大致與去年持平；將中國排除在外的公司，較新冠疫情前增加一倍多至21%，也比前次調查上升3個百分點。這也反映出在疫情肆虐過後，企業基於「風險管理」正在遷離中國以強化供應鏈。

中國美國商會是獲得中國政府官方認證、代表美國企業在華的商會。目前商會會員遍布各行各業，代表著在中國從事經營活動的近1000家外資企業。除北京總部外，商會分別在成都、大連、瀋陽、天津和武漢設有5個分支辦公室，業務遍及中國華北、東北、華中、西南地區。

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