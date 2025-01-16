重磅快評／百年未有大變局：「美國難民」奔向小紅書

隨著TikTok禁令將到期，美國用戶紛紛轉向小紅書，使小紅書成為蘋果應用商店下載量第一的免費應用程序。（中經視野微信公眾號）

為了TikTok 在美國可能被禁，一大堆美國的TikTok博主瘋湧進小紅書 ，還自稱是TikTok難民，蔚為奇觀。有人雖不自稱難民，像一位德州的女博主就說她自TikTok「移居」到小紅書，但絕大多數博主都說自己是refugee。對世界絕大多數人而言，難民都來自第三世界，不是非洲、拉美難民、高棉、越南難民，就是中東難民。而難民通常躲避的，都是所謂的暴政。

而曾幾何時，竟出現了「美國難民」，他們雖不是身體遭遇匱乏或受到壓迫，必須肉體上離開美國，但他們是網路難民，絕大多數在心靈上首次受到了創傷，因為他們所享有的一個真實無邊界、沒有拘束的訊息供輸與傳遞、可以自主衡量事實真相，可以在此互愛互助的社區，事實上就是他們曾經擁有的一個「真實的美國」，可能被永遠地封禁。

一旦TikTok真的封禁了，還將有數以百萬計靠它維生的網紅、短視頻主的經濟將馬上面臨斷炊，直接形成生存的威脅。

美國國會是以「國家安全」為由通過了要它非賣即禁的法案。但一個非常簡單的道理就可以破解這個藉口的荒謬，就如TikTok上的一位女博主說的，如果它真的涉及國家安全，為什麼拜登 、賀錦麗，及川普與范斯，都開設了TikTok帳號？

現在，當美國人到了小紅書後，一個意想不到的、美國國會也不願看到的景象發生了，中國網民與美國網民在小紅書上重新打量並審視了彼此，然後發生新一波的撞擊與互動，美國一般民眾將更加了解中國，中國民眾也更能理解美國現狀，美國主流媒體所建構的信息差、甚至是仇恨，將被更徹底地被打破。

然而，這一切都不會改變，當TikTok被禁之日，就是美國言論自由之殤以及美國人由此而受難、成為真實難民的事實！