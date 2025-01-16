我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

以哈停火川普、拜登誰是功臣？邀功 以總理這樣說

野火後被問最多：我房子沒被燒，保費也跟漲？

重磅快評／百年未有大變局：「美國難民」奔向小紅書

聯合報主筆室
隨著TikTok禁令將到期，美國用戶紛紛轉向小紅書，使小紅書成為蘋果應用商店下載量第一的免費應用程序。（中經視野微信公眾號）
隨著TikTok禁令將到期，美國用戶紛紛轉向小紅書，使小紅書成為蘋果應用商店下載量第一的免費應用程序。（中經視野微信公眾號）

為了TikTok在美國可能被禁，一大堆美國的TikTok博主瘋湧進小紅書，還自稱是TikTok難民，蔚為奇觀。有人雖不自稱難民，像一位德州的女博主就說她自TikTok「移居」到小紅書，但絕大多數博主都說自己是refugee。對世界絕大多數人而言，難民都來自第三世界，不是非洲、拉美難民、高棉、越南難民，就是中東難民。而難民通常躲避的，都是所謂的暴政。

而曾幾何時，竟出現了「美國難民」，他們雖不是身體遭遇匱乏或受到壓迫，必須肉體上離開美國，但他們是網路難民，絕大多數在心靈上首次受到了創傷，因為他們所享有的一個真實無邊界、沒有拘束的訊息供輸與傳遞、可以自主衡量事實真相，可以在此互愛互助的社區，事實上就是他們曾經擁有的一個「真實的美國」，可能被永遠地封禁。

一旦TikTok真的封禁了，還將有數以百萬計靠它維生的網紅、短視頻主的經濟將馬上面臨斷炊，直接形成生存的威脅。

美國國會是以「國家安全」為由通過了要它非賣即禁的法案。但一個非常簡單的道理就可以破解這個藉口的荒謬，就如TikTok上的一位女博主說的，如果它真的涉及國家安全，為什麼拜登、賀錦麗，及川普與范斯，都開設了TikTok帳號？

現在，當美國人到了小紅書後，一個意想不到的、美國國會也不願看到的景象發生了，中國網民與美國網民在小紅書上重新打量並審視了彼此，然後發生新一波的撞擊與互動，美國一般民眾將更加了解中國，中國民眾也更能理解美國現狀，美國主流媒體所建構的信息差、甚至是仇恨，將被更徹底地被打破。

然而，這一切都不會改變，當TikTok被禁之日，就是美國言論自由之殤以及美國人由此而受難、成為真實難民的事實！

TikTok 小紅書 拜登

上一則

回應體育總局整治飯圈文化 國乒第1槍 王楚欽解散粉絲群

下一則

小紅書多火？NBA球星說中文求關注 馬斯克媽嚇到關評論

延伸閱讀

TikTok有緩刑？ 川普上任後 擬讓它起死回生

TikTok有緩刑？ 川普上任後 擬讓它起死回生
WSJ：小紅書比TikTok更「中國」信息安全、言論自由堪憂

WSJ：小紅書比TikTok更「中國」信息安全、言論自由堪憂
影／小紅書擠滿「歪果仁」學中文、唱中文歌…「像翻越長城」

影／小紅書擠滿「歪果仁」學中文、唱中文歌…「像翻越長城」
小紅書海外作者幾句話 日漲粉近萬 中國創作者嘆擠壓

小紅書海外作者幾句話 日漲粉近萬 中國創作者嘆擠壓

熱門新聞

從泰國境內可以清楚拍攝到緬甸境內建築。（取材自新華社）

泰緬邊境危險？中記者親赴現場：穿名牌年輕人 一到機場就被接走

2025-01-11 10:00
當地時間2025年1月8日，查德總統穆罕默德在恩賈梅納會見中共中央政治局委員、中國外交部長王毅。(取材自中國外交部網站)

王毅逃過一劫 前腳剛走… 查德總統府傳槍響釀20死

2025-01-10 01:23
中國不少半導體公司開出高薪，不過中媒指出，前些年的「瘋狂」已經不復存在。圖為中芯國際生產車間。（新華社）

6倍薪水挖角光景不再 中國半導體產業招人進入冷靜期

2025-01-11 12:12
小學四年級數學試題。（取材自微信公眾號＠國培學業規畫）

海底撈針、水滴穿石哪個機率小？深圳小四數學題考倒中學師

2025-01-11 08:30
羅女士手工製作的「大鵝」，全套材料均在網上購買。（取材自封面新聞）

嫌貴又想穿？ 中民眾自製高仿「加拿大鵝」 成本339元

2025-01-03 07:19
（取自微博）

海底撈針、水滴穿石誰更可能發生？深圳小學數學試卷 考倒中學老師

2025-01-10 16:27

超人氣

更多 >
這2種帳單 退休族絕不要設定自動付款

這2種帳單 退休族絕不要設定自動付款
華人大媽拖車領救濟物資 被質疑不是災民 是「零元購」

華人大媽拖車領救濟物資 被質疑不是災民 是「零元購」
女兒杜拜搭救護車送急診 沈春華公開當地醫療費用

女兒杜拜搭救護車送急診 沈春華公開當地醫療費用
為何有些房子挺過野火侵襲？除了運氣還有防火設計

為何有些房子挺過野火侵襲？除了運氣還有防火設計
空姐老實說：在飛機上千萬別喝的飲料

空姐老實說：在飛機上千萬別喝的飲料