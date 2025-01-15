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美TikTok難民湧入 小紅書贏麻？評論：外國人黏性不高

記者黃雅慧／綜合報導
美國網友在小紅書曬出貓咪照片，用「貓稅」打破語言隔閡。（取材自小紅書）
美國網友在小紅書曬出貓咪照片，用「貓稅」打破語言隔閡。（取材自小紅書）

隨著TikTok禁令將到期，美國用戶擔憂日益擴大，紛紛轉向中國另款熱門社群媒體「小紅書」（RedNote），使該應用程式成為蘋果App Store下載量第一的免費應用程式。雖然有不少評論稱小紅書「贏麻」（網路用語，指贏到麻木，立於不敗之地），是最大贏家，但也有評論認為，小紅書與TikTok本質不同，對於外國人而言，長期很難形成用戶黏性。

截至13日，小紅書已經登頂蘋果App Store下載榜，緊隨其後的是TikTok旗下的照片共享應用程式「Lemon8」和OpenAI的ChatGPT。

財聯社引述外電指出，許多TikTok用戶，並未改選擇使用Instagram Reels、YouTube Shorts等TikTok在美國的競爭平台，而是改選擇小紅書。一些新用戶在小紅書上發布生活照和影片，並自稱「來自美國的TikTok難民」，他們聽說小紅書與TikTok相似，加入小紅書是為了表明對美國政府的不滿。

但就小紅書內部而言，外國用戶湧入是機會、也充滿隱憂。鳳凰科技分析，前小紅書內部人士表示，小紅書雖然自誕生之日起就是「海外購物分享指南」，但產品與內容向來是為中文而生，先前也並沒有做過海外的適配，承接海外用戶有難度。

另外，也有多位小紅書內部人士表示，內部對此次事件尚未達成一致觀點，核心爭議在於，全球化的挑戰大於流量承接的喜悅，認為此事是偶發、突然的。

中國商業媒體人王智遠分析，TikTok 是個以短視頻為主的媒體平台、小紅書是以圖文和短視頻為載體的社區平台，小紅書確實吸引一些TikTok用戶，但語言、內容消費習慣不同，還有社群文化隔閡，讓他們很難真正融入小紅書，留存率不會很高。

隨著TikTok禁令將到期，近期不少美國用戶紛轉向中國另一款熱門社群媒體小紅書。...
隨著TikTok禁令將到期，近期不少美國用戶紛轉向中國另一款熱門社群媒體小紅書。（路透資料照片）

小紅書 TikTok App

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