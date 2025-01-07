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開局不順救股市 中禁止大型基金拋售股票、要「買多於賣」

記者賴錦宏／綜合報導
中國主要證券交易所限制大型共同基金出售股票。（中新社）
中國主要證券交易所限制大型共同基金出售股票。（中新社）

中國股市在2025年開局首周表現不理想，上交所、深交所近日約見外資機構，召開座談會聽取意見之際，另有外電引述消息指出，主要證券交易所要求一些大型共同基金公司於年初限制股票拋售，要求每日「買多於賣」，此舉是為穩定市場情緒。

路透報導指出，至少四家大型共同基金在去年12月31日以及今年1月2日和3日接到滬深證券交易所的來電，要求它們每天買入的股票數量要多於賣出的股票數量。

這項指示是在中國股市2025年開年首周大幅下跌態勢開始之際發出的，市場擔憂美國即將上任總統川普會對中國商品加徵重稅，將給本已疲軟的經濟帶來更大壓力。

一位知情人士稱，這些基金可以賣出股票，但如果其總賣出金額超過了購買金額，則必須迅速增加更多倉位，以填補差距。該人士補充說道，這類指示有成為常態傾向，去年初時也曾有類似的要求。

在2025年首個交易日，滬深300指數暴跌2.9%，創下自2016年以來最糟糕開局表現，該指數上周下跌超過5%。

滬深交易所上周同步召開外資機構座談會，與會機構就深化中國資本市場對外開放提出具體建議，包括持續優化完善滬深港通機制和QFII機制，暢通外資投資A股管道；加強對外政策宣講，鼓勵優質上市公司海外路演（法說會），提升上市公司投資價值，提高股東回報和公司治理水準等。

實際上，外資對中資股看法持續保持審慎態度，港媒報導，知名投行摩根史坦利表示，去年12月外資基金持續流出中國股票市場，流出金額約35億美元，但資金流出速度較前一個月的75億美元放慢，其中被動基金流出11億美元，按月減少76%，主動基金流出24億美元，按月減少17%。

至於中國本土基金的資金流向，摩根士丹利稱，中國本土被動基金去年12月持續資金流入，金額約48億美元，與前一個月的53億美元相若。港股通亦獲得123億美元流入，為2024年流入金額第二高的月份。

投資 證券 摩根史坦利

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