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「一直賠錢」 保時捷在中掀關店潮 寶馬、奔馳銷量也降

中國新聞組╱北京6日電
中國多地的保捷服務中心接連走上關店命運。(取材自都會快報橙柿互動)
中國多地的保捷服務中心接連走上關店命運。(取材自都會快報橙柿互動)

車市變革波及豪車，保時捷被曝位於鄭州、義烏、唐山等多地實體門店突然結業，買車時官方承諾的3年新年禮物也被取消。一名保時捷工作人員說，由於房租太高，「一直賠錢」。業內認為，超豪華品牌電動化進程緩慢，加上國產車崛起、新能源車受歡迎，因此加劇豪車市場競爭。

綜合媒體報導，中國經濟不振，加之新能源汽車銷量迅猛增長，燃油車市場劇烈萎縮等原因，去年第3季，寶馬、奔馳和奧迪在華交付量分別下降29.8%、12.9%、19.63%。傳統4S店「倒閉潮」在全中國蔓延。去年10月，北京寶馬全球首間5S店倒閉；一個月後，天津最大的奧迪4S店也關門。中國汽車流通協會副秘書長郎學紅估計，去年退網的4S店數量達到4000間。

大河報報導，鄂爾多斯、義烏、唐山、鄭州等地的多間保時捷線下門店近期突然關閉，買車時官方承諾的3年新年禮物被取消，而自2011年進入中國以來一直舉行的保時捷「凌駕風雪」試駕活動，也取消。

2024年的最後一天，唐山保時捷中心停止經銷業務，此前，鄂爾多斯保時捷中心已於去年10月31日閉店；保時捷系統銷量最高的縣級市門店義烏保時捷中心，如今也人去樓空。

據報導，汽車營銷專家孫中鋒認為，自主品牌的加入加劇了中國豪華車市場的競爭，比如自2023年起，中國車企爭相推出高價位的豪華汽車，比亞迪仰望U8、極氪001FR、坦克700Hi4-T以及尊界S800等車型紛紛上市。

乘聯會秘書長崔東樹指出，超豪華品牌電動化進程緩慢，儘管有百年積累，但還是側重於燃油車領域，這給中國車企推出超豪華品牌留出了空當。

保時捷在中國則連年銷量下滑。去年前3季，保時捷在中國銷量按年減29%，降至4.3萬輛。保時捷中國總裁潘勵馳上月曾公開表示，不會通過犧牲產品價格換取銷量增長。他亦對中國經銷商渠道優化調整，計畫在華銷售網點從去年初的150間左右，到明年底減少至100間左右。

鄭州 比亞迪

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