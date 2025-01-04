人行貨幣委員會建議：2025年應擇機「降準降息」

中國人行3日晚間公布去年第四季貨幣政策委員會例會消息，指出建議「擇機降准降息」。（中新社）

中國人行在貨幣 政策上即將有進一步的動作，根據官方發布的最新會議內容，針對「下階段貨幣政策主要思路」，建議「加大貨幣政策調控強度」、根據內外經濟金融形勢和金融市場運行情況，「擇機降準降息 」。

據中國人民銀行微信公眾號3日晚間消息，該行貨幣政策委員會2024年第四季度（總第107次）例會於2024年12月27日召開，由人行行長兼貨幣政策委員會主席潘功勝主持，會議分析內外經濟形勢、2024年的情況以及「下階段貨幣政策主要思路」。

此前英媒金融時報報導，人行計畫今年降息，將轉向更正統的貨幣政策，更趨近美國聯準會和歐洲央行利用主要利率來引導信貸需求的做法。報導援引人行的評論表示，可能在2025年「合適的時候」降息至低於1.5%的目前水準，並補充說，會優先考慮「利率調整的作用」，放棄貸款成長「量化目標」。

而就這次12月27日舉行的會議，據官方指出，會議提出「當前外部環境變化帶來的不利影響加深」，通膨壓力有所緩解，但世界經濟增長動能不強，主要經濟體經濟表現有所分化，貨幣政策進入降息週期。會議強調中國經濟運行總體平穩、穩中有進，「但仍面臨國內需求不足、風險隱患仍然較多等困難和挑戰」，要實施「適度寬鬆」的貨幣政策，加強逆週期調節，更好發揮貨幣政策工具的總量和結構雙重功能，加大貨幣財政政策協同配合，保持經濟穩定增長和物價總體穩定。

針對「下階段貨幣政策主要思路」，會議建議加大貨幣政策調控強度，提高貨幣政策調控前瞻性、針對性、有效性，根據內外經濟金融形勢和金融市場運行情況，「擇機降準降息」。保持流動性充裕，引導金融機構加大貨幣信貸投放力度，使社會融資 規模、貨幣供應量增長同經濟增長、價格總水準預期目標相匹配。

同時將加強利率政策執行，推動企業融資和居民信貸成本穩中有降。充實完善貨幣政策工具箱，開展國債買賣，關注長期收益率的變化。暢通貨幣政策傳導機制，提高資金使用效率，防範資金空轉。增強外匯市場韌性，穩定市場預期，加強市場管理，「堅決防止形成單邊一致性預期並自我實現」，堅決防範匯率超調風險，保持人民幣匯率在合理均衡水準上的基本穩定。

此外會議還涉及房地產、平台經濟、消費品以舊換新、中小微企業融資等問題，並重申政策立場。