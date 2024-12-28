比亞迪爆奴工？ 巴西認定涉人口販運 中方稱正在核實

部分工人在比亞迪巴西工廠的居住環境。（取材自巴西公共勞動檢察署官網）

在中國車企積極出海發展之際，外媒報導巴西勞工部 門叫停了比亞迪 當地建廠項目，指該工地涉嫌奴役163名中國籍員工，認定存在人口販運。對此，中國外交部發言人毛寧27日回應表示，正在核實有關情況，並稱中國高度重視保障勞工的合法權益，一貫要求中資依法依規經營。

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據路透報導，巴西巴伊亞州勞工檢察官辦公室日前表示，在當地一間比亞迪工廠的建築上「解救」了163名中國公民，指控這些人被迫長期工作，有工人連續25日不休息，31人共用1個浴室，生活條件「堪比奴隸」。

在27日的中國外交部例行記者會上，有媒體就此提問，包括巴西官方表示，比亞迪巴西工廠的建設外包施工方之一金匠集團的員工是「國際拐賣的受害者」，金匠公司已配合調查，比亞迪表示與金匠公司終止合約，中方有何評論？

毛寧回應說，「我們注意到相關報導，也同巴西方面保持溝通，正在核實有關情況。」但毛寧也補充，「我想說的是，中國政府高度重視保障勞工的合法權益，一貫要求中資依法依規經營」。

另據自由亞洲電台報導，巴西勞工檢察官辦公室發表聲明指出，比亞迪及其承包商金匠集團已同意為這些工人提供援助，並暫時安排他們入住酒店，直至雙方就終止合同達成協議。路透披露，巴西方面未詳細說明作出「人口販運」結論的依據，比亞迪和金匠集團目前也未對此事作出回應。