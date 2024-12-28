我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

韓濟州航空失事「179人推測身亡」 1乘客曾傳訊息：要交代遺言嗎？

22℉氣溫下留6歲女兒在車上去賭場 紐約華裔夫婦遭起訴

比亞迪爆奴工？ 巴西認定涉人口販運 中方稱正在核實

記者陳政錄／綜合報導
部分工人在比亞迪巴西工廠的居住環境。（取材自巴西公共勞動檢察署官網）
部分工人在比亞迪巴西工廠的居住環境。（取材自巴西公共勞動檢察署官網）

在中國車企積極出海發展之際，外媒報導巴西勞工部門叫停了比亞迪當地建廠項目，指該工地涉嫌奴役163名中國籍員工，認定存在人口販運。對此，中國外交部發言人毛寧27日回應表示，正在核實有關情況，並稱中國高度重視保障勞工的合法權益，一貫要求中資依法依規經營。

來源：YouTube

據路透報導，巴西巴伊亞州勞工檢察官辦公室日前表示，在當地一間比亞迪工廠的建築上「解救」了163名中國公民，指控這些人被迫長期工作，有工人連續25日不休息，31人共用1個浴室，生活條件「堪比奴隸」。

在27日的中國外交部例行記者會上，有媒體就此提問，包括巴西官方表示，比亞迪巴西工廠的建設外包施工方之一金匠集團的員工是「國際拐賣的受害者」，金匠公司已配合調查，比亞迪表示與金匠公司終止合約，中方有何評論？

毛寧回應說，「我們注意到相關報導，也同巴西方面保持溝通，正在核實有關情況。」但毛寧也補充，「我想說的是，中國政府高度重視保障勞工的合法權益，一貫要求中資依法依規經營」。

另據自由亞洲電台報導，巴西勞工檢察官辦公室發表聲明指出，比亞迪及其承包商金匠集團已同意為這些工人提供援助，並暫時安排他們入住酒店，直至雙方就終止合同達成協議。路透披露，巴西方面未詳細說明作出「人口販運」結論的依據，比亞迪和金匠集團目前也未對此事作出回應。

巴西 比亞迪 勞工部

上一則

「雲頂天宮」在長白山重現 「盜墓筆記」書迷朝聖嗨翻

下一則

中監測不明原因肺炎 「人偏肺病毒」沒疫苗沒特效藥

延伸閱讀

比亞迪在巴西被控奴役勞工 中國外交部：正在核實

比亞迪在巴西被控奴役勞工 中國外交部：正在核實
財經簡訊

財經簡訊
對拚比亞迪？迫切合併求出路 本田、日產11月在中國銷量重摔

對拚比亞迪？迫切合併求出路 本田、日產11月在中國銷量重摔
學歐盟？比亞迪下月進軍南韓 首爾擬展開反補貼調查

學歐盟？比亞迪下月進軍南韓 首爾擬展開反補貼調查

熱門新聞

葉女士拆開快遞，發現她買的金戒指竟變成了兩根亮閃閃的金磚和一小袋金飾。（視頻截圖）

浙女網購6克黃金變2000克「以為詐騙」 網：金子也敢快遞

2024-12-21 06:00
中國疾控中心指「人類間質肺炎病毒」感染增多，症狀與新冠肺炎相似，目前尚無疫苗或特效藥。圖為上海一醫院發熱門診大排長龍。（路透）

中國爆「人偏肺病毒」疑出現新病毒株 沒疫苗和特效藥

2024-12-27 20:43
中國商飛公司副總經理魏應彪透露，正在預研比C929更大的民航飛機C939。（取材自百度）

中國商飛擬造C939 對標波音777、空客A350

2024-12-21 04:00
中國高功率微波武器「颶風3000」，號稱可以烤焦3公里內的無人機。（圖／取自澎派新聞）

瞬間烤焦3公里內無人機 中國微波武器「颶風3000」亮相

2024-12-25 13:48
一項調查顯示，中國1990年至1994年出生的男性中，高達22.3%曾有過「收費性行為」；圖為示意圖。（中新社）

「收費上床」比率 中國知名大學調查跌破眼鏡：男高於女

2024-12-22 06:30
吳艷妮的「無褲風」造型讓身材曲線畢露。（取材自鳳凰網）

田徑女神吳艷妮「無褲風」上熱搜 網卻轟：羞恥感滿滿

2024-12-03 06:30

超人氣

更多 >
注定孤老終身？研究：有這3個關鍵特質 容易單身一輩子

注定孤老終身？研究：有這3個關鍵特質 容易單身一輩子
股神巴菲特加碼2855萬美元 買進這檔老牌網路相關股票

股神巴菲特加碼2855萬美元 買進這檔老牌網路相關股票
南韓濟州航空失事 消防局：2人獲救、其餘179人推測身亡

南韓濟州航空失事 消防局：2人獲救、其餘179人推測身亡
四星座易遭小人捅刀 牡羊單純被利用、他個性厚道成眼中釘

四星座易遭小人捅刀 牡羊單純被利用、他個性厚道成眼中釘
震撼彈… 趙薇微博發文：與黃有龍已離婚多年

震撼彈… 趙薇微博發文：與黃有龍已離婚多年