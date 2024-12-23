衝著中國…川普嗆收回巴拿馬運河 直言「不應由中管理」

川普揚言要收回巴拿馬運河，並表態運河「不應由中國管理」。（路透）

川普 近日揚言美國計畫收回巴拿馬運河，並明確表態運河「不應由中國管理」。對此，有巴拿馬學者痛批川普言論荒謬至極。據報導，川普在發言中提及中國，是因為中國是巴拿馬運河的第二大用戶，也是該國科隆自貿區最大商品供應國，在戰略地位也更為重要，美國若收回巴拿馬運河，將嚴重衝擊中國在該區的戰略布局和「一帶一路 」等經濟合作。

據自由亞洲電台報導，川普日前公開稱要重新控制巴拿馬運河，指責巴拿馬對使用這條連接太平洋和大西洋運河的美國海軍和商貿運輸企業收取過高費用。川普在周六晚間通過「真相社交」（Truth Socia）再警告說，他不會讓該運河落入「錯誤的手中」，並明確表態運河「不應由中國管理」。

巴拿馬運河背後究竟隱藏著什麼樣的中國影響力？路透昨披露，雖然中國並不控制或管理運河，然而總部位於香港的長江和記實業子公司卻長期管理著位於運河加勒比和太平洋入口的兩個港口。這條水道每年允許多達14000艘船隻通過，占全球海運貿易的2.5%。中國國有企業也在投資運河周邊的一些基礎設施項目。

報導稱外界注意到，顯然，在收費高低的經濟問題之外，巴拿馬運河對於美國的戰略地位更為重要，而川普點名該運河「不能由中國管理」似乎揭示了問題的關鍵所在。

文匯報引述巴拿馬大學運河和國際關係學院副院長庫珀表示，巴拿馬是巴拿馬運河的正當主人，美國「收回」巴拿馬運河的說法沒有任何法律依據，荒謬至極。庫珀稱回顧歷史，美國占領巴拿馬運河期間獲得豐厚利潤，巴拿馬獲得的利益卻微乎其微。

巴拿馬國際關係學者胡里奧·姚也批評，川普的言論「傲慢、自負且充滿威脅」，是美國威脅他國的「大棒」政策最新例證，巴拿馬運河的控制權絕不能再回到美國手中。

據了解，巴拿馬是最早與中國簽署「一帶一路」合作諒解備忘錄的拉美和加勒比海國家。在巴拿馬運河的科隆自貿區，中國長期保持自貿區最大商品供應國，以及該運河第二大用戶地位。巴拿馬運河擴建工程（新船閘）2016年的竣工開通儀式上，中遠海運集團董事長許立榮參加了儀式，首個通過巴拿馬運河的就是「中遠海運巴拿馬」輪。

巴拿馬運河2016年拓寬竣工後，中國遠洋運輸集團的集裝箱輪「中遠巴拿馬號」成為第一艘通過拓寬後的巴拿馬運河航道的貨船。（路透）

巴拿馬運河管理局最新數據顯示，2023財年通過巴拿馬運河的貨物中，來自中國的貨物有超過2500萬噸，運往中國的貨物逾3900萬噸，總計超過6400萬噸，占比達22.7%。科隆自貿區總經理法拉利表示，「大量中國商品經由自貿區轉運至拉美國家，這促進了科隆自貿區的發展，也推動全球貿易暢通、供應鏈保持穩定」。