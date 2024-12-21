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學歐盟？比亞迪下月進軍南韓 首爾擬展開反補貼調查

記者黃國樑╱綜合報導
就在比亞迪2025年1月要進軍南韓市場前夕，南韓政府透露可能展開反補貼調查的意圖。(中新社)
就在比亞迪2025年1月要進軍南韓市場前夕，南韓政府透露可能展開反補貼調查的意圖。(中新社)

就在比亞迪將於2025年1月在南韓推出電動車型之際，南韓政府突然表示，借鑒歐盟經驗，可研究對原產於中國的電動汽車徵收反補貼稅的方案。

韓聯社報導，產業通商部人士18日受訪表示，若國內企業等利害關係方提起反補貼調查申請，將根據補貼協議和《關稅法》開展公正透明的調查。

比亞迪南韓公司17日宣布，已經與6家當地經銷商簽約，將於明年1月在南韓推出乘用車電動車型。

當被問及在比亞迪即將進軍南韓乘用車市場之際，韓政府是否研討徵稅問題時，該人士說，歐盟對（中國）電動汽車徵收稅率超過10%的最終反補貼稅，南韓《關稅法》中也有徵收反補貼稅的條款。

報導說，該人士還介紹了近期美國和歐盟等主要國家通過徵收關稅應對中國產低價電動汽車流入市場的情況，稱政府也已制定了調查標準程式指南。若有關企業提出反補貼調查申請，（產業部）貿易委員會可依照指南開展調查。

有分析認為，在各國紛紛推出措施應對中製低價電動汽車入市的大環境下，政府也展現出可能加強保護國內產業的意志。但也有意見指出，只有在國內企業提起申訴，才可啟動反補貼調查，因此實際進行調查的可能性不大。

另據中國官媒環球時報旗下公眾號「樞密院十號」報導，歐洲新聞網近日一篇報導說：中國汽車製造商比亞迪的銷量有望超過本田和福特。配圖是11月29日在德國埃森改裝車展上，比亞迪展示了1300馬力的電動超級跑車U9。文章說，比亞迪有望在2024年達到400萬輛的銷售目標，從而超越老牌競爭對手本田和福特。其中僅11月比亞迪就售出了50萬6804輛汽車，成為今年銷量增長最快的一個月。這使其今年前11個月的總銷量達到約370萬輛，較去年同期增長40%。

文章指出，中國政府持續鼓勵汽車以舊換新的消費政策，促進了比亞迪銷量的提升。

比亞迪 南韓 歐盟

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