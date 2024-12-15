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TikTok要求暫緩執行「不賣就禁」 美法院駁回

記者謝守真／綜合報導
美國法院近日駁回TikTok暫緩執行「不賣就禁」的要求。（美聯社）
美國法院近日駁回TikTok暫緩執行「不賣就禁」的要求。（美聯社）

中國網路技術公司字節跳動（ByteDance）旗下短影音平台抖音海外版TikTok危機進一步上升。由於「不賣就禁」法案將於明（2025）年1月19日實施，TikTok為避免遭到禁用，近日向美國上訴法院提交緊急動議，要求暫緩執行有關法律實施。然而，美國法院近日駁回該緊急動議。

TikTok發言人在上訴法院裁定出爐後說，公司計劃將案子提交到最高法院，「最高法院在保護美國人言論自由權方面有著信譽卓著的歷史紀錄」。

路透報導稱，此次TikTok「不賣就禁」的決定，除非被美國最高法院推翻，否則TikTok的命運首先掌握現任美國總統拜登手上，他有權決定是否將明年1月19日強制出售的最後期限延長90日。再來，才是將於1月20日就職的美國總統當選人川普。

美國候任總統川普曾向選民承諾，將永遠不會封禁Tiktok。川普將在1月20日舉行就職典禮，但其尚未公開表示是否計畫在正式就職後撤銷對TikTok的禁令，其發言人Karoline Leavitt上個月表示，川普計畫兌現承諾。

美國眾議院委員會已經在上周五向蘋果和Alphabet的首席執行官發送相關信件，警告其應在規定日期後，確保其平台不再支持美國市場的TikTok應用程式。據該法案規定，若在明年1月19日的截止日期後TikTok仍未被字節跳動出售，美國的應用程式商店和網路服務將可能因為繼續託管該軟體而面臨巨額罰款。

TikTok

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