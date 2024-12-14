我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普點名「真實社群」主管、前眾議員 出任總統情報委員會主席

逾3成疫情期間購屋者明年想賣房 這群人占大宗

法總統外事顧問博納訪中 為馬克宏鋪路 博納：恪守一中政策

記者陳言喬／即時報導
中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅（右）14日在北京同法國總統外事顧問博納（左）舉行第26次中法戰略對話。（新華社）
中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅（右）14日在北京同法國總統外事顧問博納（左）舉行第26次中法戰略對話。（新華社）

中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅14日在北京與到訪的法國總統外事顧問博納舉行第26次中法戰略對話。博納此行除與王毅討論包括俄烏戰事等國際局勢外，並為法國總統馬克宏明年春的訪華鋪路。據中方發布，博納表示，將恪守一個中國政策，同中方密切高層往來。

新華社報導，王毅在會見時表示，明年是中法關係新一個「甲子」的開局之年。中方願同法方一道，秉持獨立自主、相互理解、高瞻遠矚、互利共贏的「中法精神」，鞏固好、延續好中法關係積極向上勢頭，使中法關係始終成為引領中歐關係發展、促進世界和平穩定的進步力量。

王毅提出四點建議，一是以兩國元首共識為指引，從戰略高度和長遠角度看待彼此，打造雙邊關係更多積極議程。二是扎實推進務實合作。用好雙方傳統優勢，深挖核能、航空航天等領域合作潛力，開闢人工智能、新材料、高端裝備、綠色環保、智慧健康等新質生產力合作新前景。

三是延續中法文化旅遊年積極效應。便利兩國人員往來，深化文化、科研、教育、地方、青年等領域交流。四是共同維護多邊主義。中法均為聯合國創始會員國和安理會常任理事國，應堅定支持以聯合國為核心的國際體系，構建平等有序的世界多極化，推動國際團結合作，反對分裂對抗，尤其要摒棄冷戰思維和零和博弈。

報導指，博納表示，法方珍視法中傳統友誼和兩國元首互信，將恪守一個中國政策，同中方密切高層往來，辦好高級別經濟財金、人文等機制對話。高度評價雙邊合作積極成果，希同中方制定富有雄心的目標，拓展經貿投資、人工智能、核能、航空航天、農食產品、綠色發展等各領域強有力、創新性合作，進一步擴大人文交流。面對動蕩不定的國際局勢，法國反對陣營對抗，將堅持獨立自主的外交傳統，倡導在國際關係中相互尊重、包容合作。

雙方表示將共同應對全球性挑戰，加強氣候變化、生物多樣性、可持續發展、減貧等合作。法方讚賞中方為達成「巴黎協定」發揮的關鍵作用，期待以明年協定達成10周年為契機，展現法中引領力，推動全球氣候治理取得更多成果。

雙方還談及中歐經貿問題。王毅強調，貿易戰只會導致「雙輸」。中國是自由貿易體制最堅定的捍衛者，反對將經貿問題政治化。希望歐方同中方相向而行，秉持建設性態度，照顧彼此合理關切，通過持續對話，找到雙方都能接受的解決辦法。博納表示，法方不贊成打貿易戰，支持歐中加強合作，實現互利共贏。

雙方還就烏克蘭危機、伊朗核問題、中東局勢等交換了看法。

王毅 人工智能 貿易戰

上一則

今年前11個月中國FDI約1030億美元 按年驟減27.9%

延伸閱讀

馬克宏任命間派貝胡為新總理 盼走出法國政治僵局

馬克宏任命間派貝胡為新總理 盼走出法國政治僵局
法國新總理 馬克宏為何選了貝胡？

法國新總理 馬克宏為何選了貝胡？
法國新總理人選出爐 馬克宏任命前司法部長貝胡接任

法國新總理人選出爐 馬克宏任命前司法部長貝胡接任
法國政壇陷僵局 傳馬克宏將於13日任命新總理

法國政壇陷僵局 傳馬克宏將於13日任命新總理

熱門新聞

日本知名成衣品牌Uniqlo母公司迅銷執行長柳井正日前受訪時說，不使用新疆棉花，受到中國輿論撻伐。(路透)

Uniqlo創辦人說不用新疆棉遭罵翻 中國外交部也發聲

2024-11-29 08:57
疑似上海綠地老董張玉良的男子在KTV包廂接受性服務。（取材自X平台）

綠地老董KTV接受性服務一臉享受？網友拿不雅照比對本尊

2024-12-08 05:30
蘭州交通大學一對情侶在樓梯上激情交戰，全被遠處學生目擊拍下。（視頻截圖）

蘭州高校男女在隱密樓梯「埋頭苦幹」 大膽動作全被拍

2024-11-22 06:30
中國海關總署署長俞建華。(記者黃雅慧／攝影)

中國海關總署署長俞建華「因病去世」？傳飲彈自盡

2024-12-11 10:35
上海60歲的「摩登奶奶」，因自律的生活飲食加上運動，讓她60歲卻擁有20多歲的好體態。（取材自微博）

上海「摩登奶奶」60歲擁20歲身材 引20多歲小伙追求

2024-12-13 06:00
華為新旗艦機Mate 70搭載的處理器，仍用7奈米生產。（美聯社）

專家拆解華為最新手機 評估晶片製程落後台積電6年

2024-12-13 18:58

超人氣

更多 >
不讓演「情深深雨濛濛」撕破臉 范冰冰首談瓊瑤：久未聯絡

不讓演「情深深雨濛濛」撕破臉 范冰冰首談瓊瑤：久未聯絡
被瓊瑤批忘恩負義 范冰冰出席富商派對說話了

被瓊瑤批忘恩負義 范冰冰出席富商派對說話了
劉亦菲13年前叛逆造型曝光 網驚：天仙也扛不住

劉亦菲13年前叛逆造型曝光 網驚：天仙也扛不住
張曼玉一絲不掛「激凸」畫面流出 劉德華讚：真是性感

張曼玉一絲不掛「激凸」畫面流出 劉德華讚：真是性感
低收者財務壓力增 麥當勞一現象「很有感」

低收者財務壓力增 麥當勞一現象「很有感」