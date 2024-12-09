槍聲吶喊聲…敘利亞華人感到害怕 許多人來不及撤離

阿塞德政權垮台，當地民眾聚集在敘利亞大馬士革街頭。（新華社）

敘利亞 阿塞德政府昨清晨突垮台，中國外交部昨表示，中國駐敘利亞使館仍在堅守，將繼續為中國公民全力提供協助。不過事發突然，當地許多中國公民錯過離開敘利亞的時機，被迫放棄撤離。有華人 說，當地槍聲伴隨著吶喊聲，在敘利亞歷經十幾年戰爭，這次是第一次感到害怕和恐慌。撤離途中隨處可見敘利亞平民，「車一停下來，就有十幾個難民圍上來和你要錢」。

與中國友好的阿塞德政府倒台前，早在12月5日，中國駐敘利亞大使館就曾發布緊急提醒，建議仍在當地的中國公民利用商業航班還在運營時機盡快回國或離境。

中國外交部昨天傍晚再發布聲明表示，中國政府已積極協助有意願的中國公民安全有序離敘，同在敘留守中國公民保持聯繫並做好安全指導。「我們敦促敘利亞有關方面採取切實舉措，確保中國在敘機構和人員安全」。並指「中國駐敘利亞使館仍在堅守，將繼續為有需要的中國公民全力提供協助」。

不過據封面新聞報導，在混亂的局勢中，許多在敘公民錯過了離開敘利亞的時機。12月5日，華人陳麗接到使館緊急撤離通知時，多條出口已被堵死，拉塔基亞當地機場已轉為軍用，較近的黎巴嫩貝魯特口岸被炸，前往大馬士革機場又必經已淪陷的霍姆斯。顧及家人安全，陳麗決定放棄撤離。

敘利亞阿塞德政權垮台，民眾瘋搶物資。（視頻截圖）

這是陳麗在敘利亞定居的第17年，她在這裡從事古皂批發生意。其所在的拉塔基亞是為數不多的始終未被戰火波及的城市。「我在這裡經歷了十幾年的戰爭，從未感覺害怕。但這次莫名恐慌」，陳麗說，昨夜一架架飛機在空中盤旋，她能聽到外面的吶喊和密集的槍聲。

自駕遊車主小傑於11月29日離開敘利亞。他早早看到了戰爭的苗頭，成為較早離開的一批。小傑從敘利亞南部邊境撤離進入約旦，驅車行駛400公里，滿載家具逃亡的敘利亞平民隨處可見，「車一停下來，就有十幾個難民圍上來和你要錢」。在敘利亞邊境，小傑滯留了10小時接受檢查，他的一台無人機被扣下，對方認為這是軍事用品。 小傑是較早離開敘利亞的中國公民，圖為他通過敘利亞南部邊境的情形。（取材自封面新聞／受訪者提供）

另據南方都市報，當地華人上傳視頻顯示，糧油店門口擠著不少民眾爭相購買並囤積物資。在敘利亞居住多年的余戈（化名）說，「菜市場人很多，大家在囤積物資」，以前5000敘利亞磅能買2到3棵白菜，那天他看到一棵白菜漲價到4000敘利亞鎊。

在敘利亞居住十餘年的齊女士表示，她所在的拉塔基亞也亂起來了，有車輛起火，黑色煙霧漫天，地上散落碎片，還伴有槍炮聲。 有華人稱她家附近的大樓被搶空，「現在樓被燒了，濃煙四起」。昨清晨6時，整體較為安穩，「似乎沒有抵抗過的痕跡」。