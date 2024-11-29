若川普對中加60%關稅 小摩估人民幣將貶15%

川普競選期間曾提出要對中國徵收60%關稅，學者認為這可能導致美國出口競爭力降低。圖為深圳蛇口貨櫃碼頭。（新華社）

摩根大通（JPMorgan Chase & Co.）估計，若美國總統當選人川普 對中國商品加徵60%的關稅 ，將導致人民幣對美元匯率 貶值10%至15%。

在岸人民幣及離岸人民幣本周一度貶破7.25、7.27，來到近四個月低位，但28日人民幣官方中間價升值88基點來到7.1894，為近半個月高點，顯示官方不樂見人民幣貶值太快。

摩根大通分析團隊預測，川普明年1月20日上任後，在第二個任期內將加徵中國貨品關稅，由目前20%稅率調高至60%。而中國將對美國實施報復性貿易對抗措施，以及容許人民幣匯率貶值10%至15%，同時引入其他振興經濟措施，以應對川普加徵關稅。

川普日前表示，將會在上任首日簽署行政命令，對從墨西哥和加拿大進入美國的所有商品徵收25%的關稅，同時對從大陸進口的商品額外徵收10%的關稅。導致大陸、墨西哥與加拿大三國貨幣對美元應聲走貶。

專家分析，美國增加對中國的關稅會帶來人民幣貶值，為了對沖出口壓力，中國需要加大國內刺激，提高赤字和貨幣寬鬆，又會帶來人民幣貶值壓力。

麥格理中國經濟學家胡偉俊指出，為了應對川普對中國商品進一步加徵進口關稅，中國政府將更多地依賴國內經濟刺激措施，而不是貨幣貶值，人行將維持人民幣對美元的相對穩定。

凱投宏觀首席亞洲經濟學家Mark Williams表示，人行短期或將中間價維持在7.2，並防止在岸人民幣對美元匯率跌破7.3水平。

三井住友銀行亞洲宏觀策略主管Jeff Ng則認為，如果美元繼續走強，人民幣對美元中間價可能會走弱至7.25，因為人行偏向於一定程度的匯率波動，藉此減少風險事件發生後的過度波動，人民幣對美元中間價即使出現變化，都可能會是漸進式的。