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劍指華為、中芯 拜登再鍘中企「黑名單」最快下周公布

中國新聞組／北京29日電
美國最快下周公布新一波管制中企辦法，重點仍在華為、中芯等兩大中國科技巨頭相關勢力。(路透)
美國最快下周公布新一波管制中企辦法，重點仍在華為、中芯等兩大中國科技巨頭相關勢力。(路透)

美國總統當選人川普尚未上任就預告將對中國大陸進口商品加徵10%的關稅，而即將卸任的拜登政府對中國的科技管制也未見鬆手。外媒報導，美國最快下周公布新一波管制中企辦法（黑名單），重點仍在華為、中芯等兩大中國科技巨頭相關勢力，由於華為已幾乎與台廠無重要業務往來，此次美方再出手，以中芯兩個重要子公司將入列新規最受台廠關注。

業界研判，芯聯集成（原中芯集成）可能是此次遭白宮列入管制的中芯重要轉投資之一，芯聯集成與聯電、世界、茂矽等台灣晶圓代工廠製程類似，若受管制，有望為台廠帶來轉單。

綜合彭博資訊等外媒報導，拜登政府新一波針對中企設限的實體清單，家數將擴大至約200家，以華為、中芯相關勢力為主，被列入黑名單內的中企，需要事先獲得特別許可，才能被供應美國的軟體或產品。此前，華為與中芯兩家公司母體都已被列入美國黑名單。

美國商務部拒絕評論相關報導，華為則未立即回應評論請求。彭博引述知情人士報導，新計畫看來較不嚴苛，拜登政府計畫列入實體清單的華為供應商，少於原本草案的規畫，不過，新規定考慮制裁的對象還包括中國晶圓代工龍頭中芯擁有的兩家晶片廠，備受關注。

彭博報導，美方新規考慮制裁對象包括中芯國際旗下兩家晶片廠。台廠研判，其中一家可能是芯聯集成。芯聯集成前身是中芯國際2018年獨立出來的中芯集成公司，最初瞄準新能源車與儲能，並兼顧消費型市場應用，2023年更名芯聯集成。

中芯國際之後將大量車規晶片代工訂單轉到芯聯集成，芯聯集成因而拿下包括比亞迪、小鵬等中國近九成電動車客戶，並吸引歐洲車用零件廠下單，成立5年多即取得業界關鍵地位。

業界分析，一旦芯聯集成遭美列入黑名單，客戶將因忌憚美方壓力而轉單，同樣具備車規晶片生產能力的聯電、世界和茂矽等台灣晶圓代工廠可望受惠。聯電、世界及茂矽均是意法半導體、英飛凌、恩智浦及瑞薩等國際重量級車用晶片廠主要代工夥伴。消息人士強調，最終版本仍以正式發布為準。

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美國最快下周公布新一波管制中企辦法，重點仍在華為、中芯等兩大中國科技巨頭相關勢力。(路透)

華為 晶片 拜登

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