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「新疆強迫勞動清單」美再列29中企 北京：藉人權霸凌

記者陳宥菘、記者謝守真／綜合報導
美國再將29個中國實體新增到新疆「維吾爾強迫勞動預防法」實體名單，中國商務部26日回應指，美方做法沒有事實依據，中方強烈譴責，堅決反對，並已向美方提出嚴正交涉。（美聯社）
美國再將29個中國實體新增到新疆「維吾爾強迫勞動預防法」實體名單，中國商務部26日回應指，美方做法沒有事實依據，中方強烈譴責，堅決反對，並已向美方提出嚴正交涉。（美聯社）

美國國土安全部22日宣布，再將29個中國實體新增到新疆維吾爾強迫勞動預防法」實體名單。中國商務部26日回應指，美方做法沒有事實依據，借「人權」之名，行霸凌之實，是典型的經濟脅迫行為。中方強烈譴責，美方做法沒有事實依據，是借「人權」之名，行霸凌之實。中方堅決反對，並已向美方提出嚴正交涉。

被新加入新疆強迫勞動清單的29個中國實體，涉及食品、電子材料、有色金屬、農業和能源等領域。這些公司的行為被指控從新疆採購材料，與新疆政府合作，從新疆招募、轉移和接收包括維吾爾族在內的工人。 自今年11月25日起，這些公司全部或部分生產的貨物將被禁止進入美國。當前，該實體名單上的數量累積增至107個。

中國商務部26日在官網以新聞發言人名義，就美國將29家中國企業列入所謂涉疆法案實體清單發布「答記者問」。

中國商務部發言人宣稱，「中國堅決反對強迫勞動，新疆根本不存在所謂強迫勞動」。並批評美方在沒有任何切實證據的情況下，依據國內法，僅憑中國企業從新疆採購材料或招募新疆籍員工，即實施制裁，嚴重侵犯新疆民眾的基本人權，損害相關企業的合法權益，破壞全球供應鏈穩定安全。

中國商務部發言人表示，中方敦促美方立即停止政治操弄和抹黑攻擊，停止無理打壓中國企業。並強調中國將採取必要措施，堅決維護中國企業合法權益。

據了解，此次被列入名單的企業包括天津天偉食品有限公司、新疆眾和股份有限公司、新疆有色金屬工業集團及其三家子公司，以及23家農業生產或銷售單位。

新疆 商務部 維吾爾

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