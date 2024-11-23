美「強迫勞動」黑名單再增29中企 2021年以來最大擴編

圖為新疆維吾爾自治區內採收棉花情形。（歐新社資料照片）

拜登 政府22日在「聯邦公告」（Federal Register）上宣布，將把29家中國企業增加到「強迫勞動」的實體清單之上，禁止這些公司生產的產品進入美國市場。美國之音報導，這是美國2021年底立法「防止強迫維吾爾 人勞動法」實施來，與新疆強迫勞動相關企業黑名單的最大一次「擴編」，目前黑名單上的中國企業已經超過100家。

報導指出，新增加的29家中企的進口禁令將於11月25日起生效。

華爾街 日報指出，最新上榜被稱為「實體清單」這一黑名單的中國企業大多都是與農業相關的公司，但是也有一些其他行業的公司，例如與鋁、鋰及其他金屬的開採和冶煉相關的企業。

華爾街日報指出，22日的行動有可能是拜登政府任內最後一次的相關執法行動。

據報導，「防止強迫維吾爾人勞動法」禁止來自新疆的產品進口美國，除非廠商提供明確而又令人信服的證據證明其供應鏈中無強迫勞動。被美國當選總統川普提名為國務卿的聯邦參議員魯比歐（Marco Rubio）就是參議院該法案的提案人之一，而且他一再要求嚴格執行這項法律。

華爾街日報指出，嚴格實施「防止強迫維吾爾人勞動法」是拜登政府應對中國被控不公正貿易行為的重要舉措之一。新疆是維吾爾族以及其他穆斯林少數民族的聚集地，也是中國生產棉花、番茄以及太陽能板的主要基地。