我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

薄瓜瓜大婚／台維安高規格 出動「干擾槍」射擊空拍機

南加華人旅行社拚業績 培訓「明星導遊」搶客

美「強迫勞動」黑名單再增29中企 2021年以來最大擴編

中國新聞組／北京23日電
圖為新疆維吾爾自治區內採收棉花情形。（歐新社資料照片）
圖為新疆維吾爾自治區內採收棉花情形。（歐新社資料照片）

拜登政府22日在「聯邦公告」（Federal Register）上宣布，將把29家中國企業增加到「強迫勞動」的實體清單之上，禁止這些公司生產的產品進入美國市場。美國之音報導，這是美國2021年底立法「防止強迫維吾爾人勞動法」實施來，與新疆強迫勞動相關企業黑名單的最大一次「擴編」，目前黑名單上的中國企業已經超過100家。

報導指出，新增加的29家中企的進口禁令將於11月25日起生效。

華爾街日報指出，最新上榜被稱為「實體清單」這一黑名單的中國企業大多都是與農業相關的公司，但是也有一些其他行業的公司，例如與鋁、鋰及其他金屬的開採和冶煉相關的企業。

華爾街日報指出，22日的行動有可能是拜登政府任內最後一次的相關執法行動。

據報導，「防止強迫維吾爾人勞動法」禁止來自新疆的產品進口美國，除非廠商提供明確而又令人信服的證據證明其供應鏈中無強迫勞動。被美國當選總統川普提名為國務卿的聯邦參議員魯比歐（Marco Rubio）就是參議院該法案的提案人之一，而且他一再要求嚴格執行這項法律。

華爾街日報指出，嚴格實施「防止強迫維吾爾人勞動法」是拜登政府應對中國被控不公正貿易行為的重要舉措之一。新疆是維吾爾族以及其他穆斯林少數民族的聚集地，也是中國生產棉花、番茄以及太陽能板的主要基地。

維吾爾 拜登 華爾街

上一則

英自然雜誌：全球20科研城市 北京上海1、2名 紐約第3

下一則

高收入階層一夜返貧 中植「爆雷」受害者上街頭示威

延伸閱讀

賴清德避開爭議 完成過境美目標

賴清德避開爭議 完成過境美目標
俄烏止戰近了？川普勝選讓烏克蘭最終結局呼之欲出

俄烏止戰近了？川普勝選讓烏克蘭最終結局呼之欲出
川普新司法部長人選邦迪 曾擔任卡達的華府說客

川普新司法部長人選邦迪 曾擔任卡達的華府說客
紐時：川普身邊多人在中國經商 美中關係有轉圜空間

紐時：川普身邊多人在中國經商 美中關係有轉圜空間

熱門新聞

薄瓜瓜2012年出席哈佛大學畢業典禮。(路透資料照)

薄瓜瓜十多年來行事低調 手握2張美國律師執照

2024-11-15 12:09
網友分享自己到酒店開房洗衣的體驗。（取材自小紅書）

中國年輕人最近流行「組團開房」 在酒店做這件事好省錢

2024-11-18 07:30
在各方協助下，美籍婦人西亞克斯找到中國失散親人的後代；圖為她拿著父親和同父異母姊姊石群葉的照片。(取材自紅星新聞)

失散近百年 87歲美籍婦找到中國親人後代 相約明年見

2024-11-16 07:30
蘭州交通大學一對情侶在樓梯上激情交戰，全被遠處學生目擊拍下。（視頻截圖）

蘭州高校男女在隱密樓梯「埋頭苦幹」 大膽動作全被拍

2024-11-22 06:30
萬達集團創始人王健林，被目擊在雲南大理雞足山金頂寺拜佛。（取材自前海時代Financial）

欠債百億的王健林金頂寺拜佛被拍 乾瘦蒼老、面容憔悴

2024-11-19 07:30
江蘇省宜興市無錫工藝職業技術學院徐姓畢業生疑因不滿未能拿到畢業證書及對實習報酬不滿，昨晚憤而回校持刀殺人。(取材自微博)

8死17傷 江蘇技校畢業生控學校不給畢業證 返校無差別殺人

2024-11-16 19:50

超人氣

更多 >
關之琳昔介入富商婚姻 隔40年與舊愛同場零尷尬

關之琳昔介入富商婚姻 隔40年與舊愛同場零尷尬
薄瓜瓜新竹南園宴客 現場狀況曝光

薄瓜瓜新竹南園宴客 現場狀況曝光
薄瓜瓜23日大婚 美籍台商曾為海外監護人 籲婚後愛妻樹立名聲

薄瓜瓜23日大婚 美籍台商曾為海外監護人 籲婚後愛妻樹立名聲
浪費錢？藥劑師稱她永遠不吃的3種保健食品

浪費錢？藥劑師稱她永遠不吃的3種保健食品
賣股換滿手現金 巴菲特傳達給投資人的訊息

賣股換滿手現金 巴菲特傳達給投資人的訊息