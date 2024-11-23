刺激經濟 中擴大日歐等9國單方面免簽 日飛中搜索變熱

中國宣布對日本單方面免簽待遇。圖為日本遊客在故宮聽導遊講解歷史典故。（新華社資料照片）

中國當局宣布決定恢復對日本 公民短期訪華免簽待遇，同時將包括日本在內的9個國家列入了中國單方免簽待遇國家的名單。美國之音報導，這是北京當局為提振經濟，走出全面疲軟的困境而採取的最新舉措。截至目前，中國已同25個國家實現全面免簽，對29個國家實行單方面免簽。

本報系聯合報報導，中國外交部22日宣布，進一步擴大免簽國家範圍，自2024年11月30日至2025年12月31日，對日本、保加利亞、羅馬尼亞、馬爾他等在內的九個國家持一般護照人員試行免簽政策，並優化將交流訪問納入免簽入境事由，將免簽停留期限自現行的15日延長至30日。

外交部發言人林劍22日下午主持例行記者會，就目前中方已對29個國家實施免簽政策，是否還會增加做出上述宣布。他還說，中方也決定進一步優化免簽政策，將交流訪問納入免簽入境事由，將免簽停留期限自現行15日延長至30日。

不過，美國之音引述媒體指出，鑒於中國國內針對日本的極端民族主義情緒居高不下，日本公民雖然得到免簽待遇，但也不見得會大批前往中國旅遊。

北京日報報導，中國免簽「朋友圈」近期持續擴容，消息公布半小時後，在攜程海外平台歐洲站點、日本站點，中國相關目的地搜索熱度環比分別增長65%、112%，尤其從日本多地直飛中國目的地的航班熱度大漲。進入11月以來，日本飛往中國的航班架次同比已增長超70%，單程含稅均價下降約15%。

單方面免簽政策的出台，有助於便利在日華人 回國探親、旅遊，同時進一步促進中日旅遊交流，促進國內針對日本遊客的旅遊產品開發。

平台數據顯示，今年以來，日本遊客入境中國旅遊訂單同比增長140%，北京廣深等一線城市除外，大連、杭州、成都、青島也是日本遊客熱中的目的地。