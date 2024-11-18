APEC一舉動挺中國？ 官方用車被揭是這款中製新能源車

比亞迪近年持續布局海外市場，範圍擴及東南亞、南美洲等地。（圖／截自玉淵譚天微博影片）

2024年亞太經濟合作會議（APEC ）於16日在秘魯利馬正式落幕，不僅各國元首互動引起注意，場邊各種消息也引發高度關注。中國央視新聞旗下新媒體「玉淵譚天」揭本屆APEC會議期間的中國元素會議接駁官方用車使用的是中國本土品牌比亞迪 的新能源汽車。

據玉淵譚天16日消息，針對APEC使用中國比亞迪的新能源汽車，秘魯錄得斯公司公共關係主管Lorena Trelles Guzmán受訪時表示，本次會議期間，公司放了20輛100%電動的新能源車在這邊。主要是為方便參加APEC會議的出席者的交通，「我們正在與這些（中國）品牌合作，因為我們認為它們對我們（新能源車產業）的營運發展非常重要，可為我們提供技術和創新」。

秘魯商會秘書長Roberto Emilio De La Tore Aguayo則指出，秘魯的電動汽車數量不多，但正在促進這一領域的發展。中國是秘魯主要的貿易夥伴，希望從中國能吸引更多的投資 。此外，秘魯還需要建設相應的基礎設施。

對於秘魯新能源汽車基礎設施缺乏的問題，有秘魯記者指出，新能源車在利馬並不常見，一方面是人們對用電成本的擔憂。另一方面，是由於缺乏對電動車的了解和對潛在風險的擔憂，「電動車對許多（秘魯的）人來說，仍是一個陌生的替代選擇」。

從玉淵譚天發出的影片可以看到幾輛比亞迪新能源汽車停在APEC會場外，而在玉淵譚天的微博發文底下，有不少中國網友紛紛留言評論指，本次APEC官方用車就是比亞迪元PLUS（海外稱作atto3）。

對於比亞迪作為APEC官方用車，秘魯司機稱，這是他第一次駕駛中國的汽車，「這個車真的很舒服，而且很好開，可以說比我開過的所有車都好開，按鈕的名稱也很簡單，我可以在螢幕上看車載導航」。

比亞迪近年來積極布局海外市場，範圍擴及東南亞、南美洲等地。2024年上半年，比亞迪實現銷量161萬輛，在中國汽車市場及全球新能源汽車市場均為銷量冠軍。截至9月初，比亞迪新能源車銷售至全球94個國家和地區。

新加坡「聯合早報」8月曾指，為實現全球目標，比亞迪正在歐洲、亞洲和南美投資數十億美元建設生產設施以服務當地市場，並規避正在針對中國電動車建起的貿易壁壘。