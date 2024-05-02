英防諜 1年內全數移除中製監控設備

中駐英使館回應英國將移除中國製監控設備，表示堅決反對歧視性作法。圖為英最大監控設供應商「海康威視」的監控設備。(取材自觀察者網)

英國政府日前表示，預計到2025年4月，英國將從敏感地點移除全部中國製造的監控技術。中國駐英國大使館 發言人以答記者問方式回應表示，堅決反對英方以國家安全為藉口對中國企業採取歧視 性做法。

根據路透報導，英國政府表示，絕大多數敏感場所從未部署過這些設備，在少數安裝了該設備的場所中，大約50%的場所已換掉了該設備，其餘場所的更換工作也在進行中。

英國此刻在對中國政府間諜 活動日益擔憂的情況下，正努力加強安全防禦措施。歐洲各國對中國間諜活動的擔憂與日俱增。英國警方上周指控兩名男子為中國從事間諜活動，其中一人據報導曾在英國議會為一位知名議員擔任研究員。

中國駐英國大使館發言人表示，中國駐英國使館已於2023年6月7日就相關問題作出回應。他要重申，我們堅決反對英方以國家安全為藉口對中國企業採取歧視性做法。我們敦促英方停止政治操弄，為中國企業在英正常經營提供公平、公正、非歧視的環境。

去年6月，英國政府即曾表示，將發布從中央政府敏感場所移除受中國「國家情報法」約束的企業生產的監控設備的時間表。

當時中駐英使館發言人即在去年6月7日表示，我們堅決反對英方刻意曲解中國相關法律、歧視打壓中國企業的錯誤做法。

他當時表示，中國政府一貫鼓勵中國企業依照市場原則和國際規則、在遵守當地法律的基礎上進行對外投資合作。我們敦促英方停止政治操弄，為中國企業在英正常經營提供公平、公正、非歧視的環境。