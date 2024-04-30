大熊貓金喜、茱萸飛西班牙 開啟旅居10年新生活

大熊貓「金喜」、「茱萸」29日搭乘專機從成都雙流國際機場起飛前往西班牙。（取材自微博）

中國大熊貓「金喜」、「茱萸」29日從成都啟程，即將前往西班牙，開啟為期十年的旅居生活。人民日報報導，雄性的金喜與雌性的茱萸，都是3歲。大熊貓已搭乘專機從成都雙流國際機場起飛，預計將延續兩國人民40多年「熊貓情」。

根據成都大熊貓繁殖研究基地先前發布的視頻，熊貓基地按照要求對兩隻大熊貓進行隔離檢疫。為保障大熊貓在運輸途中的健康和安全，成都大熊貓繁育研究基地做了充分準備，定製了專用運輸籠，準備了足量新鮮優質的竹子和竹筍，隨行飼養員和獸醫專家還將在飛行途中定時監測大熊貓的各項指標。針對整個行程，工作人員提前做好準備，預計一些緊急突發情況，準備應急的物品、器材、藥品等。

抵達馬德里動物園 後，中方專家將駐留3個月左右，陪伴大熊貓度過隔離檢疫期，完成應激適應和行為訓練等，幫助牠們快速適應新的生活環境。同時，還將為馬德里動物園的飼養員和獸醫提供技術指導和業務培訓。

為進一步促進大熊貓保護國際合作，推動中西兩國瀕危物種和生物多樣性保護，2007年雙方簽署了合作協議。在合作的17年間，共繁育成活6隻大熊貓，是歐洲地區大熊貓國際合作成果最為豐碩的國家之一。

另據央視新聞報導，大熊貓自落腳西班牙馬德里動物園以來，一直深受當地市民的喜愛。動物園負責人和飼養員都表示，目前已經為新一批大熊貓的到來做好了充分準備。目前該園正在修繕設施，以迎接新的大熊貓，以最好的條件滿足人們對新來的大熊貓的期待。 大熊貓「金喜」、「茱萸」29日搭乘專機從成都雙流國際機場起飛前往西班牙。（取材自微博） 大熊貓「金喜」、「茱萸」29日搭乘專機從成都雙流國際機場起飛前往西班牙。（取材自微博） 大熊貓「金喜」、「茱萸」29日搭乘專機從成都雙流國際機場起飛前往西班牙。（取材自微博）

來源：iPanda熊貓頻道