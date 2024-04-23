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首次對外公開展示 解放軍「邯鄲艦」停泊青島港

特派記者廖士鋒／青島即時報導
邯鄲艦正停泊在青島奧帆碼頭。（記者廖士鋒／攝影）
邯鄲艦正停泊在青島奧帆碼頭。（記者廖士鋒／攝影）

中共海軍建軍75周年，雖未舉辦閱兵，但是軍艦開放公眾參觀仍引起不少注意，其中最重要的青島，更是一口氣有6艘軍艦參加開放活動，包含首次向公眾開放的邯鄲艦。

邯鄲艦屬於054A級飛彈護衛艦，艦長136公尺、寬16公尺、高35公尺，吃水6公尺，滿載排水量4,100噸，動力裝置是全柴聯合推進系統。其舷號「579」，於2014年7月下水，2015年8月服役，隸屬於解放軍北部戰區海軍，配備武器有艦對艦飛彈、76毫米艦砲，還有反潛、防空、近程反導、魚雷等武器系統，並配備直升機起降平台。

根據解放軍新聞傳播中心官方公眾號「中國軍號」消息，這是邯鄲艦首次向公眾開放。

目前與邯鄲艦一同停泊在青島奧帆碼頭的還有開封艦，這是一艘052D飛彈驅逐艦，去年就參加了青島港三號碼頭的開放日活動，當時創下該型飛彈驅逐艦首次向公眾開放的紀錄。

此外，在青島港三號碼頭，今年也有貴陽艦、石家莊艦、可可西里湖艦、洪澤湖船向公眾開放參觀，預約參觀僅能是持大陸二代身分證者才可進入程序，而中共海軍方面則另外組織外媒、港媒與台媒參觀三號碼頭的四艘艦艇。

與解放軍海軍建軍75周年同期舉辦的是21日至24日的第19屆西太平洋海軍論壇，預計各國海軍代表團會受邀參觀上述軍艦，並參訪潛艇學院、海軍博物館

邯鄲艦屬於飛彈護衛艦，艦上武器系統涵蓋多個面向。（記者廖士鋒／攝影）
邯鄲艦屬於飛彈護衛艦，艦上武器系統涵蓋多個面向。（記者廖士鋒／攝影）
23日是中共海軍建軍節，邯鄲艦的開放受到關注。（記者廖士鋒／攝影）
23日是中共海軍建軍節，邯鄲艦的開放受到關注。（記者廖士鋒／攝影）
中共邯鄲艦首次向外界公開展示。（記者廖士鋒／攝影）
中共邯鄲艦首次向外界公開展示。（記者廖士鋒／攝影）

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