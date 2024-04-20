劍指中 美「泰風」首現第一島鏈 新陸基飛彈系統部署菲律賓

「泰風武器系統」首次在第一島鏈亮相，中程飛彈的射程可達2000公里以上。（取材自美國太平洋陸軍官網）

據美國「海軍新聞」報導，美國陸軍新型陸基飛彈發射系統近日部署在菲律賓北部，這套「泰風武器系統」（Typhon Weapons System，又譯堤豐）首次現蹤第一島鏈，正參與美菲陸軍「堅盾」聯合演習；專家解讀這是美對中發出警示，企圖牽制中國大陸在南海和台灣等印太地區的軍事能力。中國大陸也搬出與古巴 軍事對話消息，被視為是對美此舉的高調反制與警告。

英國廣播公司（BBC）引述美國「海軍新聞」報導指出，此次是這套新型陸基飛彈系統首次在「第一島鏈」亮相，其可搭載「戰斧」巡弋飛彈和「標準六型」飛彈，中程飛彈射程可達2000公里以上，因此被認為可達中國大陸東南沿海地帶及敏感的南海及台灣海峽區域。專家視此為對中國大陸發出警示，傳達美國在印太地區的軍事防禦能力。

據報導，「泰風」武器系統是中程能力陸基飛彈發射系統，採用美國海軍MK-41垂直發射系統修改後用於陸基作戰。新加坡 南洋理工大學國防與戰略研究所資深研究員許瑞麟表示，「泰風」武器系統基本上是一種後中導條約時代的作戰能力，特點是可移動，可搭載在重型運輸機上，短時間內就能迅速部署到作戰區域。

軍事學者長尾賢認為，「泰風」系統的部署，在戰略上可用於處理台海軍事衝突。通過使用導彈進行重複和持續的攻擊，可以干擾中國大陸對台的空中作戰，不僅是針對空軍基地，還能針對海上船艦。

馬尼拉與香港之間的距離約1000公里，與海南島間距離約1300公里，與台北間距離約1200公里。從地面發射器發射的戰斧巡弋導彈的射程是1300至1700公里，其實際發射的距離取決於版本和發射導彈時的環境條件。

許瑞麟表示，該系統部署到菲律賓北部，其打擊範圍不僅覆蓋中國東部海岸線，還能深入其內陸；此外還能特別瞄定南沙群島上的人工島礁。「總的來說，『泰風』系統使美國人擁有了一種新的能力」，即美國「再平衡」戰略實施一段時間以來，中國解放軍 強大的彈道和巡航飛彈庫存，能夠對美國和盟國軍隊沿著第一島鏈以及更東部，以關島為中心的第二島鏈進行打擊。

與此同時，針對美國的舉動，中南海也隨即釋出高調反制信號，發布與古巴軍事高層在北京有軍事對話的消息，並稱中國大陸將繼續支持古巴軍隊建設，「攜手共建中古命運共同體」。