美欲提高關稅圍堵中國 恐成自傷拳

美國和西方圍堵中國發展，被指恐自傷。（中新社）

拜登 總統已對中國電動車和其他潔淨能源產品徵收關稅 ，他本周更加碼針對金屬製品提出高關稅建議，承諾保護他「2022年通膨削減法案」創造的美國綠色就業機會，以爭取搖擺州的勞工選票，但此舉可能激怒北京。

中國駐華盛頓大使館發言人劉鵬宇聲稱這些關稅是「單邊主義和保護主義的體現」，並說美國政府「一次又一次地犯同樣的錯誤」。他的說法暗指川普在2017至2021年總統任期內對中國徵收廣泛的關稅，促使中國也以徵稅進行報復。

根據川普時代的美國貿易法第301條，目前點名的產品最高關稅只有7.5%；拜登於2022年再度以301條款啟動調查。一位美國官員表示，高關稅將適用於價值超過十億美元的鋼鐵和鋁產品。

拜登提議將某些中國鋼鐵和鋁產品徵收的關稅提高到前任總統川普擬訂的25%。

從鋼鐵和汽車到消費性電子產品和太陽能板，中國工廠正在尋找更多的海外買家購買商品，但其他國家擔心中國的崛起會部分損害它們的利益，並開始採取行動。

歐盟 上月宣布，準備對所有來自中國的電動車徵收進口關稅。關稅金額要到夏季才會確定，但自3月7日起已適用於歐盟進口的所有電動車。歐盟也一直在考慮對來自中國的風力渦輪機和太陽能板實施進口限制。

據聯合國工業發展組織的數據，中國生產全球三分之一的工業成品，超過美國、德國、日本和南韓的總和。

中國已經找到一些繞過關稅的方法，將陸製零件銷往越南、馬來西亞和墨西哥等國家的數量不斷增加。這些國家對商品進行加工，將其視為本國產品，而不是中國製造。隨後再將貨物運往美國和歐盟，這些國家對它們徵收低關稅甚至零關稅。

美國貿易代表戴琪日前暗示，美國可能會堅持收緊對零件原產地的規定，尤其是汽車零件。

除了即將對進口潔淨能源產品徵收關稅外，歐洲也將很快根據生產過程中排放的導致氣候變遷的二氧化碳數量，對來自世界各地的進口產品徵稅。新稅收被稱為「碳邊境調整機制」（CBAM），也被稱為「C炸彈」，因為它將嚴重打擊直接或間接來自中國的進口產品。中國三分之二的電力是透過燃燒汙染嚴重的煤炭產生，這意味中國對歐洲的許多出口可能會遭到新稅的打擊。

中國商務部長王文濤引用國際貨幣基金（IMF）最近的研究指出，過去四年來，世界各地的貿易限制數量幾乎增加兩倍，其中許多是針對中國的。不過，關稅可能產生意想不到的經濟後果，對美國進口商和消費者的衝擊將超過對中國出口商的懲罰。

高盛估計，有效關稅率每提高一個百分點，將直接導致國內生產毛額（GDP）減少0.03%，消費者物價上漲0.1%，並導致一年內的通貨膨脹率上升。

現在美國人仍在努力應對與疫情前相比物價大幅上漲的問題。雖然通膨率已自2022年6月觸及的40年高點9.1%降溫，但仍居高不下，且對中國和其他國家徵收新關稅將導致通膨率一次性上升，考慮到生活成本和借貸成本的擔憂，這是一項危險的策略。新一輪關稅將是「對所有美國消費者徵稅」。