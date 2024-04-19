中美領事對口會談 中促停止盤查遣返

近日屢傳中國留學生入關美國，在機場被關「小黑屋」後，遭強制遣返；示意圖。(取材自異鄉站)

中國與美國持續進行外交部門的磋商，16日雙方在北京舉行「領事部門對口會談」，中國要求美方停止無端滋擾盤查遣返 中國赴美人員，並敦促美國盡快調整「赴華旅行提醒級別」。

據中國外交部領事司微信 公眾號，16日中國外交部領事司副司長武德民與美國國務院 領事局助卿幫辦克爾溫在北京舉行「中美領事部門對口會談」。雙方就促進中美人文交流、維護海外公民安全與合法權益等深入交換意見。中國敦促美方盡快調整美國務院赴華旅行提醒級別，停止無端滋擾盤查遣返中國赴美人員。

而中國駐美使館4月8日也透過發言人表示，2021年7月至今，遭美方無端滋擾盤查遣返的中國公民近300人，其中持有合法有效文件的留學生逾70人。使館強調「類似事件層出不窮，近期更是愈演愈烈」，連受邀赴美友好訪問的中國公務人員也被無端滋擾、盤查，此外今年2月有一位學人在「小黑屋」被盤問12小時後遭遣返。

中國駐美國使館、總領館已向美國國務院、白宮國安會、國土安全部及海關與邊境保護局等多部門提出交涉。此前在3月底，中國外交部領事司已發文指出此事，並表示官方已就此向美方提出嚴正交涉。中新社日前報導，今年3月下旬，就發生三起中國學生學者遭盤查遣返案件，三人均為理工科博士生。

美國國務院官網12日公布最新赴中國旅遊提示，仍維持在第三級，即要求美國公民「重新考慮」前往中國旅行，理由是當地法律（包括邊控）的任意執行及錯誤拘留的風險。