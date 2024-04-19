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中美領事對口會談 中促停止盤查遣返

特派記者廖士鋒／北京19日電
近日屢傳中國留學生入關美國，在機場被關「小黑屋」後，遭強制遣返；示意圖。(取材自異鄉站)
近日屢傳中國留學生入關美國，在機場被關「小黑屋」後，遭強制遣返；示意圖。(取材自異鄉站)

中國與美國持續進行外交部門的磋商，16日雙方在北京舉行「領事部門對口會談」，中國要求美方停止無端滋擾盤查遣返中國赴美人員，並敦促美國盡快調整「赴華旅行提醒級別」。

據中國外交部領事司微信公眾號，16日中國外交部領事司副司長武德民與美國國務院領事局助卿幫辦克爾溫在北京舉行「中美領事部門對口會談」。雙方就促進中美人文交流、維護海外公民安全與合法權益等深入交換意見。中國敦促美方盡快調整美國務院赴華旅行提醒級別，停止無端滋擾盤查遣返中國赴美人員。

而中國駐美使館4月8日也透過發言人表示，2021年7月至今，遭美方無端滋擾盤查遣返的中國公民近300人，其中持有合法有效文件的留學生逾70人。使館強調「類似事件層出不窮，近期更是愈演愈烈」，連受邀赴美友好訪問的中國公務人員也被無端滋擾、盤查，此外今年2月有一位學人在「小黑屋」被盤問12小時後遭遣返。

中國駐美國使館、總領館已向美國國務院、白宮國安會、國土安全部及海關與邊境保護局等多部門提出交涉。此前在3月底，中國外交部領事司已發文指出此事，並表示官方已就此向美方提出嚴正交涉。中新社日前報導，今年3月下旬，就發生三起中國學生學者遭盤查遣返案件，三人均為理工科博士生。

美國國務院官網12日公布最新赴中國旅遊提示，仍維持在第三級，即要求美國公民「重新考慮」前往中國旅行，理由是當地法律（包括邊控）的任意執行及錯誤拘留的風險。

遣返 國務院 微信

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