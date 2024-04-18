美菲下周聯演 模擬奪南沙群島首觸中聲索主權範圍

美菲去年四月「肩並肩」軍演期間，菲律賓軍人在新埃西哈省麥格塞塞堡實彈演練發射「標槍」反戰車武器。（路透資料照片）

美國、菲律賓年度聯合軍演「肩並肩」下周展開。華盛頓郵報 17日引述官員報導，這次美菲海軍聯演範圍將越過菲方12浬領海界線，觸及中國聲索主權的公海部分，是1991年該聯演啟動以來首例。

美菲預計逾1.6萬人參演，美方出動1萬1千人，菲方5千多人，演練聚焦對抗海空攻擊的四項主要活動。

這次為期三周演訓行動22日開始，包括讓軍人同步保衛菲律賓西部和北部沿岸兩座島嶼，其後將海馬士多管火箭系統運送到島上進行實彈演練。另一行動中，菲方軍艦將首次展示新取得的艦載飛彈系統，並與美國空軍合作打擊並擊沉一艘除役船隻。

官員並說，美軍去年在菲律賓取得四處可使用的新基地，其中三處會是今年「肩並肩」演習一部分。演習的一環涉及參演軍人從菲國北部卡加延省拉爾洛機場出動，確保菲律賓一座面向台灣的北端島嶼安全。

另一行動則是官兵利用南端外海巴拉巴克島上一座空軍基地，執行巴拉旺省防衛行動；該省隔海與中國企圖控制的南沙群島相望。菲軍發言人洛希科說，演習將模擬武裝奪回這些島嶼，「如果有人奪走，我們會奪回來」。

美菲兩軍將比以往更著重作為一支單一軍力來行動；另法國、澳洲 等盟友也會參與演習特定部分。主導規畫美國陸戰隊參演事宜的美海軍上校克魯曼 說，此次目標是官兵們能「隨時上陣」。

分析師指出，菲中緊張已屆近幾年來高峰，讓太平洋爆發戰爭的風險升高，南沙群島的仁愛礁局勢尤為嚴峻。菲方1999年起故意將軍艦馬德雷山號擱淺在該地，近幾個月中方船隻則加強阻撓菲海軍補給該艦軍人，包括用高壓水柱損壞菲船並傷及人員。

環球網報導，中國外交部發言人林劍17日回應，菲律賓應該清醒地認識到，拉攏「域外國家」在南海「炫耀武力、挑動對抗」，只會「加劇局勢緊張、破壞地區穩定」。試圖引入「外部力量」維護自身安全，只會「導致自身更大的不安全，甚至淪為別人的棋子」。

他說，中方敦促菲方停止在海上的「滋事挑釁」，敦促「有關域外國家」停止在南海挑動對抗。中方將繼續採取必要措施，堅定捍衛「自身的領土主權」和海洋權益，維護南海的和平穩定。