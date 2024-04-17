蕭茲奔798藝術區京菜館當老饕 中國菜成另類先進晶片

蕭茲在北京一間四合院餐廳舉辦記者會。(取材自澎湃新聞)

在即將結束訪中行程之際，德國 總理蕭茲 16日晚間在北京挑了間四合院餐廳舉辦記者會，暢談他的訪中成果。不久前，美國財政部長葉倫訪華，中國媒體紛紛關注她去了什麼飯館吃飯，對於訪華外國政要頻化身「中菜老饕」，有網友稱，「中國菜就是先進晶片，推廣到世界各地吧。」

蕭茲在北京一間四合院餐廳舉辦記者會。(取材自澎湃新聞)

澎湃新聞報導，14日至16日，德國總理蕭茲對中國進行為期3天的正式訪問，先後參訪重慶、上海、北京三地。

蕭茲於16日當晚9時許來到位於北京798藝術區一家名為「那家小館」的北京菜餐廳，在這家餐廳中央的四合院會見數十位記者。

央視新聞報導，16日上午，中國國家主席習近平在北京釣魚台 國賓館會見蕭茲。會見後，習近平與蕭茲一起散步並共進午餐，就廣泛議題進一步深入交流。當日下午，國務院總理李強與蕭茲舉行會談，並共同出席中德經濟顧問委員會座談會，與會企業家交流。

蕭茲在中菜館開記者會的消息引起網友的關注，許多網友好奇「是不能在釣魚台發表嘛？」還有網友戲稱，「（蕭茲）隨行人心想：趕快講完開吃，美食當前別扯閒篇。」另有一些網友分享去過這家餐廳的經驗，稱其「京菜之魂」。據悉，該餐廳是一家以宮廷菜為主的餐廳，以自製豆腐及烤鴨、燉肉等菜品聞名。

更早之前，在15日上午，蕭茲在上海下飛機後，便攜訪華代表團100餘人赴同濟大學嘉定校區，與該校160名學子進行交流。

據報導，在交流會現場，最熱烈的問題並不是政治關係與經貿合作，而是美食的話題。蕭茲透露，自己已經品嘗了中餐，而且很喜歡。在全球化背景下，歐洲有許多中餐廳，在中國也能享用到歐洲菜。不過，蕭茲說道，自己發現德國的中餐廳和中國的並不太一樣，但他覺得它們都很好。

香港01報導，美國財長葉倫4月4日抵達廣州，展開為期6天訪華之旅。央視旗下的自媒體「玉淵潭天」稱她在於廣州別的第一頓飯，是光顧老字號陶陶居。而她6日晚上抵達北京後，則是直奔老川辦餐廳吃川菜。