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中美防長視訊對話 董軍：對台獨分裂活動絕不會聽之任之

記者林宸誼／即時報導
美國國防部長奧斯丁(右)16日與中國國防部長董軍(左)通話，恢復了兩國中斷了一年半的防長對話。(美聯社、微信)
美國國防部長奧斯丁(右)16日與中國國防部長董軍(左)通話，恢復了兩國中斷了一年半的防長對話。(美聯社、微信)

時隔1年半，中國與美國國防部長16日視訊通話。中國國防部長董軍強調，台灣問題是中國核心利益的核心，中國人民解放軍對「台獨分裂活動和外部縱容支持」絕不會聽之任之，他並呼籲美方尊重中方在南海的領土主權和海洋權益。

美中防長進行時隔一年多的通話後，美方先行於昨晚釋出訊息，中國國防部官網遲至今天早上才發出新聞通報。

訊息稱，國防部長董軍16日晚間應約同美國國防部長奧斯丁視訊通話。董軍強調，台灣問題是中國核心利益的核心，中國的核心利益絕對不容許受損。中國人民解放軍對於一切「台獨」分裂活動和外部縱容支持，絕不會聽之任之。

提及南海問題，董軍說，當前南海情勢整體穩定，區域國家有意願、有智慧、有能力解決問題。美方應認清中方堅定立場，切實尊重中方在南海的領土主權和海洋權益，以實際行動維護區域和平和中美兩國兩國關係穩定。

董軍還提到，中美兩國元首致力於推動雙邊關係穩下來、好起來。軍事領域是確保落實元首共識、穩定兩國關係發展、防止重大危機發生的關鍵。

董軍認為，中美兩軍應探尋相處之道，把以和為貴、以穩為重、以信為本作為交往基本遵循，在平等和尊重基礎上，構建不衝突不對抗、開放務實合作、逐步積累互信的兩軍關係，真正當好兩國關係發展的穩定基石。

雙方也就其他共同關切的問題交換了意見。

國防部 解放軍 奧斯丁

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