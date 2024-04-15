葉倫指產能過剩 擬「團結多國」施壓中國

美國財政部長葉倫將在IMF年會上，討論中國產能過剩議題。（歐新社）

日前警告中國乾淨能源產品產能過剩問題的美國財長葉倫 ，預料將在本周的20國集團（G20）財金首長會上，拉攏更多國家對中國施壓。

本報系經濟日報報導，彭博資訊報導，葉倫本周正接待參加國際貨幣基金（IMF）和世界銀行春季年會的各國政要，包括七大工業國集團（G7）和G20的財金首長。

由於美國在這些論壇位居主導地位，預料將試圖聯合歐洲、亞洲和拉丁美洲的其他國家，表達對中國產能過剩的憂慮。一名美國官員透露，多國預料本周將討論產能過剩問題。

美國外交關係委員會貿易政策研究員馬納克表示，葉倫表明這是美國關注的問題，也預告中國接下來將有行動，例如貿易管制。

在歐盟調查中國電動車 是否享有不公平補貼後，美國已暗示正在研究對中國電動車加徵關稅，總統拜登 在國內有對中強硬的政治理由。

大西洋理事會地緣經濟中心主管李普斯基說，即便產能過剩沒列入IMF與世銀春季會議的正式議程，各國本周也將討論，美國想表明這不僅是美國的憂慮，也是歐洲、日本和巴西的憂慮。

觀察者網報導，一段時間以來，美國不斷在芯片半導體領域對中國進行無理打壓，甚至施壓其他國家一同加入，早已令全球產業鏈和行業人士備受傷害，叫苦不疊。彭博社13日援引知情人士稱，美國試圖迫使荷蘭和日本進一步限制中國獲得半導體技術的努力在本周「遭遇挫折」，荷日兩國都在「抵制」這些額外措施，希望有更多時間來評估出口禁令對高端芯片製造設備的影響。

與此同時，德國政府不僅未明確表態支持美方提議，且跟隨蕭茲此次訪華的經濟代表團中就有美國點名的企業高管。在美國的另一個盟國韓國，由於國會議員選舉造成政局「翻轉」，極有可能淪為「跛腳總統」的尹錫悅也面臨在野黨的施壓，要求他放棄加入拜登政府提出的旨在無理圍堵打壓中國芯片發展的「小圈子」。

另外，儘管美國政府高級官員近來表示考慮可能放寬對中國的旅行警示，以便促進兩國之間的教育交流和人員交往，據美國之音報導，美國國務院在其最新公布的有關前往中國的旅行警示更新中，仍然維持第三級警示，意即要求美國公民「重新考慮」前往中國旅行。