義大利退「帶路」後 首與中國高層對話修補關係

中國商務部長王文濤11日與義大利副總理兼外長塔加尼在義大利維羅納共同主持中義經濟合作混委會第15次會議。（取材自中國商務部網站）

近日訪歐的中國商務部長王文濤11日與義大利 副總理兼外交部長塔加尼（Antonio Tajani）在義大利維羅納共同主持中義經濟合作混委會第15次會議。這是義大利去年底退出「一帶一路 」後，兩國首度舉行高階商務對談。王文濤依然表示，中方願同義方「繼續秉持絲路精神」，深挖貿易潛能，提升貿易水準，並喊話義大利敦促歐盟在綠色新能源領域對華保持理性開放。塔加尼則稱，歡迎電動車等新能源領域中國企業赴義投資 。

根據中國商務部新聞稿，雙方就共同推動中義經貿關係高品質發展深入交換意見。王文濤表示，今年是中義建立全面戰略夥伴關係20周年。在兩國領導人戰略引領下，中義經貿合作維持良好發展態勢。

王文濤指出，中方願同義方繼續秉持絲路精神，深挖貿易潛能，提升貿易水準；優化投資結構，發展新質生產力；加強綠色合作，推動低碳轉型，為兩國全面戰略夥伴關係注入新動能。他並喊話義大利「發揮積極作用」，敦促歐盟在綠色新能源領域對華合作中保持理性開放態度。

據中方發布，塔加尼表示，義方高度重視發展長期穩定的義中關係，願在中義全面戰略夥伴關係框架下，與中方保持對話與合作，推動雙邊貿易平衡發展，「歡迎電動車等新能源領域中國企業赴義投資」，開通兩國更多直航便利遊客往來，為雙邊務實合作增添新內涵。

發布指出，中國駐義大利大使賈桂德、義大利外交與國際合作部秘書長瓜利里亞、義大利駐華大使安博思和雙方相關部門代表出席會議。

塔加尼在會後記者會表示，儘管義大利退出了「一帶一路」倡議，但義大利和中國仍打算加強貿易，這次會議讓雙邊關係「向前邁進了一步」。他還透露，兩國擬開通上海和威尼斯直飛航線。

另外，王文濤11日也應邀出席在義大利威尼斯舉辦的「馬可·波羅：歐亞之橋 繼古開今」紀念活動並致詞。包含塔加尼、威尼斯市長布魯尼亞羅、活動主辦單位威尼斯大學校長李集雅、賈桂德等出席活動。

王文濤致詞說，「我們齊聚一堂紀念馬可·波羅，既是銘記他百折不撓，架起歐亞之橋，促進東西方交流互鑑所作貢獻，也是繼古開今，弘揚和平合作、開放包容、互學互鑑、互利共贏的絲路精神。」