中製造業強勁 多家外銀看漲GDP、上調預測最高至5％

由於製造業強勁復甦，高盛、亞銀、大摩紛紛上調中國今年經濟成長預測至4.8％～5％不等，均高於此前預期。圖為大陸杭州著名景區南宋御街，商圈人潮熙攘。（中新社）

由於出口和製造業、旅遊業、家庭消費等強勁反彈，高盛 、摩根史坦利 、亞洲開發銀行近日紛紛上調中國今年經濟成長預測至4.8％到5％，均高於此前預期。不過據路透調查，盡管中國經濟近來出現某些穩定跡象，但今年第一季度經濟增長率同比很可能僅為4.6%，這也是一年來最低的數據，且3月份出口很可能再次萎縮。

據香港中通社報導，亞銀昨發表報告，預測今年中國經濟增長4.8%，高於該行12月時預測的4.5%。亞銀表示，由於部分經濟體內需穩健，抵消中國房地產 拖累下的經濟放緩影響，加上中國家庭消費強勁，因此預測今年中國經濟增長4.8%。但低於去年增長5.2%，而由於房地產市場疲軟及國內消費成長減弱，明年增長料進一步放緩至4.5%。

亞銀特別警告，包括中東地區在內的地緣政治緊張局勢可能會擾亂供應鏈，並再次推高通膨。而持續的房地產危機和其他挑戰，使中國無法實現經濟強勁復甦，中國仍然給地區經濟成長前景帶來拖累。

此前，高盛將今年中國經濟成長預測由去年11月的4.8％上調至5％；並對中國首季經濟成長預測由4.5％上調至5％，原因是製造業強勁成長。高盛並預計，中國第一季度GDP折合年率料成長7.5%，高於此前預期的5.6%。

摩根史坦利近日也調高中國實際國內生產總值（GDP），從4.2％上調至4.8％，原因是中國的出口和製造業資本支出強勁。同時將中國明年經濟成長預測由4％上調至4.5％。

不過據美國之音報導，路透昨公布一項對86位經濟學家所做調查顯示，盡管中國經濟近來出現某些穩定跡象，但今年第一季度經濟增長率同比很可能僅4.6%；預測中國經濟成長明年會更慢，估計只有4.4%，中國的決策者們因此持續面臨出台更多經濟刺激方案的壓力。

路透的另一項調查還發現，今年第一季度則可望增長1.4%，增速比去年最後一個季度的1.0%略有加快。但中國出口在今年1、2月出現超越預期表現之後，3月份出口很可能再次出現萎縮。

路透指出，去年最後一個季度的GDP增長了5.2%，而今年第一季度的增長率預期是去年第一季度以來的最低數據。這說明中國經濟的內在困難仍然很嚴重。受訪經濟學家認為，中國經濟第二季度的增長將上升到5.0%，但是決策者們必須努力提振信心和需求。而中國經濟疫情解封之後反彈乏力，房地產行業整體萎靡、地方政府債台高築以及私營企業捂著錢袋子不花都是重要原因。