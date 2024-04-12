我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

特斯拉全自動駕駛體驗 尚難完全放手

盜汗、失眠誤以為停經 40歲女發現得了淋巴癌

中製造業強勁 多家外銀看漲GDP、上調預測最高至5％

中國新聞組／北京12日電
由於製造業強勁復甦，高盛、亞銀、大摩紛紛上調中國今年經濟成長預測至4.8％～5％不等，均高於此前預期。圖為大陸杭州著名景區南宋御街，商圈人潮熙攘。（中新社）
由於製造業強勁復甦，高盛、亞銀、大摩紛紛上調中國今年經濟成長預測至4.8％～5％不等，均高於此前預期。圖為大陸杭州著名景區南宋御街，商圈人潮熙攘。（中新社）

由於出口和製造業、旅遊業、家庭消費等強勁反彈，高盛摩根史坦利、亞洲開發銀行近日紛紛上調中國今年經濟成長預測至4.8％到5％，均高於此前預期。不過據路透調查，盡管中國經濟近來出現某些穩定跡象，但今年第一季度經濟增長率同比很可能僅為4.6%，這也是一年來最低的數據，且3月份出口很可能再次萎縮。

據香港中通社報導，亞銀昨發表報告，預測今年中國經濟增長4.8%，高於該行12月時預測的4.5%。亞銀表示，由於部分經濟體內需穩健，抵消中國房地產拖累下的經濟放緩影響，加上中國家庭消費強勁，因此預測今年中國經濟增長4.8%。但低於去年增長5.2%，而由於房地產市場疲軟及國內消費成長減弱，明年增長料進一步放緩至4.5%。

亞銀特別警告，包括中東地區在內的地緣政治緊張局勢可能會擾亂供應鏈，並再次推高通膨。而持續的房地產危機和其他挑戰，使中國無法實現經濟強勁復甦，中國仍然給地區經濟成長前景帶來拖累。

此前，高盛將今年中國經濟成長預測由去年11月的4.8％上調至5％；並對中國首季經濟成長預測由4.5％上調至5％，原因是製造業強勁成長。高盛並預計，中國第一季度GDP折合年率料成長7.5%，高於此前預期的5.6%。

摩根史坦利近日也調高中國實際國內生產總值（GDP），從4.2％上調至4.8％，原因是中國的出口和製造業資本支出強勁。同時將中國明年經濟成長預測由4％上調至4.5％。

不過據美國之音報導，路透昨公布一項對86位經濟學家所做調查顯示，盡管中國經濟近來出現某些穩定跡象，但今年第一季度經濟增長率同比很可能僅4.6%；預測中國經濟成長明年會更慢，估計只有4.4%，中國的決策者們因此持續面臨出台更多經濟刺激方案的壓力。

路透的另一項調查還發現，今年第一季度則可望增長1.4%，增速比去年最後一個季度的1.0%略有加快。但中國出口在今年1、2月出現超越預期表現之後，3月份出口很可能再次出現萎縮。

路透指出，去年最後一個季度的GDP增長了5.2%，而今年第一季度的增長率預期是去年第一季度以來的最低數據。這說明中國經濟的內在困難仍然很嚴重。受訪經濟學家認為，中國經濟第二季度的增長將上升到5.0%，但是決策者們必須努力提振信心和需求。而中國經濟疫情解封之後反彈乏力，房地產行業整體萎靡、地方政府債台高築以及私營企業捂著錢袋子不花都是重要原因。

房地產 高盛 摩根史坦利

上一則

中3月消費者物價指數年增0.1% 仍陷通縮風險

下一則

研究「文學洛神」蕭紅專家 廣西高校院長葉君校內離奇被撞亡

延伸閱讀

侵吞金額達GDP近6% 越南地產大亨張美蘭被判死刑

侵吞金額達GDP近6% 越南地產大亨張美蘭被判死刑
路透：拜岸會擬談德州高鐵計畫 使用新幹線技術

路透：拜岸會擬談德州高鐵計畫 使用新幹線技術
路透：美下周宣布三星獲60億-70億美元晶片補貼 在德州擴廠

路透：美下周宣布三星獲60億-70億美元晶片補貼 在德州擴廠
川普誓言提高中國貨關稅 高盛搖頭：有礙成長還推高通膨

川普誓言提高中國貨關稅 高盛搖頭：有礙成長還推高通膨

熱門新聞

實探小米汽車工廠， 供應商稱已收到要求提升配件產能的郵件。(取材自每日經濟新聞)

「雷軍擔心的事發生了」 實探小米車廠：日產能不足300輛

2024-04-04 02:27
徐萌看范曾作畫照片。（取材自鳳凰網）

86歲書畫大師范曾再婚 娶36歲「中國第一黃金身材」模特？

2024-04-11 00:39
中國商飛前往越南及馬來西亞等地，相信有望在東盟國家收穫首份C919海外訂單。(新華社資料照片)

中國商飛東南亞拓市場 英媒：C919料首獲海外訂單

2024-04-04 02:10
華爾街日報中文網8日報導，中國為扭轉經濟前景，正將廉價商品運送到全球各個角落，這是繼20多年前中國衝擊全球製造業之後，又一次規模數以兆美元計的考驗，「中國衝擊2.0」來了。（新華社）

「中國衝擊2.0」來了 全球掀反擊浪潮

2024-04-08 09:55
一名女子坐在高合電動車HiPhi X駕駛座上使用按摩棒的照片在網上瘋傳，引發網民質疑高合汽車後台洩露車主隱私。(視頻截圖)

高合電動車洩車主隱私？中女車內自慰 影片全網瘋傳

2024-04-11 07:30
女子稱因為長得可愛被醫師強吻。（視頻截圖）

妻在場 河南50歲中醫師強吻女病患 理由竟是「長得漂亮」

2024-04-06 09:30

超人氣

更多 >
高合電動車洩車主隱私？中女車內自慰 影片全網瘋傳

高合電動車洩車主隱私？中女車內自慰 影片全網瘋傳
90年代殺妻案轟動一時 前NFL明星球員辛普森癌逝

90年代殺妻案轟動一時 前NFL明星球員辛普森癌逝
年薪10萬以上 目前企業最需要的10個遠距工作

年薪10萬以上 目前企業最需要的10個遠距工作
韓裔名廚想為自家辣椒醬名字註冊專利 華裔商家鳴不平

韓裔名廚想為自家辣椒醬名字註冊專利 華裔商家鳴不平
侵吞金額達GDP近6% 越南地產大亨張美蘭被判死刑

侵吞金額達GDP近6% 越南地產大亨張美蘭被判死刑