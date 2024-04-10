蕭茲將訪華晤習 歐盟促談產能過剩、不公平競爭問題

德國總理蕭茲將於13日啟程，對中國進行為期三天的訪問。(路透)

德國 總理蕭茲 將於13日啟程，對中國進行為期三天的訪問，期間將會晤中國國家主席習近平和總理李強 。歐盟執行委員會主席范德賴恩表示，蕭茲訪中有必要與中方討論產能過剩和不公平競爭等問題。同時，隨著與北京貿易矛盾升溫，歐洲繼對中國太陽能板、電動車和火車的補貼展開調查後，再宣布對中國風力渦輪機供應商進行反補貼調查。

法廣網報導，蕭茲政府發言人斯特凡赫伯斯特萊特（Steffen Hebestreit）周一在柏林表示，蕭茲將訪問成都、上海和北京三大城市。這是蕭茲自2021年12月上任以來第二次訪華。這一次，他將訪華3天。而他還從來沒有對一個國家進行這麼長時間的訪問。

報導引述德國媒體指出，蕭茲將於下周二會晤習近平和李強。雙方會談的主要話題應是烏克蘭戰爭、台海緊張局勢、南海，美中關係以及一系列經濟話題等。

華東德國商會總經理布特克（Maximilian Butek）在一份聲明中指出：「德國總理訪華時間這麼長，而且訪問3個城市，這是兩國關係正常化的強烈信號。」

蕭茲據報將訪問重慶、上海當地德國企業。在上海，蕭茲還將在一所大學發表演講，並和學生進行交流。在北京，除了會晤習近平和李強外，兩國政府首腦還將共同出席德中經濟委員會會議。

除了三位聯邦部長外，隨行的還有一個高規格德國經濟代表團。德國企業抱怨中國的市場准入限制和不公平競爭等。蕭茲希望此行也能解決一些經濟問題。

儘管德國政府去年已推出了新的對華戰略，要求企業「去風險」，但德國商報說，根據最新調查，德國工業絲毫沒有削減對中國的依賴。

另據中央社報導，繼美國財政部長葉倫後，范德賴恩9日在柏林出席德國雇主協會舉行的會議前表示，即將訪問中國的蕭茲，有必要與中方討論產能過剩和不公平競爭的問題。

路透指出，范德賴恩並強調，歐洲企業希望在中國獲得的市場准入待遇，能與中國企業在歐洲獲得的市場准入待遇相同。

此外，據美國之音，歐盟9日宣布對中國風力渦輪機供應商進行調查，這是布魯塞爾針對北京涉嫌破壞公平競爭的綠色技術補貼採取的最新舉措。

由27個國家組成的歐盟正在尋求大規模增加再生能源，目標是到2050年實現溫室氣體淨零排放，同時擺脫對較廉價的中國技術的過度依賴。

報導引述產業遊說團體歐洲風能協會（WindEurope）稱，中國風力渦輪機目前在歐洲的銷售價格比歐洲製造的風力渦輪機低50%。「如果沒有不公平的公共補貼，是無法做到這一點的，」該協會的執行長賈爾斯·迪克森（Giles Dickson）在一份聲明中表示。