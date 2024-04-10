葉倫稱中清潔能源「產能過剩」 美媒：釀保護主義災難

美國財政部長葉倫近來頻批評中國清潔能源產業「產能過剩」。(路透)

美國財政部 長葉倫 近來以中國清潔能源產業「產能過剩」，頻頻對中施壓。彭博社專欄作家發出不平之鳴，直指葉倫無視全球清潔技術轉型需求，不惜把反氣候保護主義包裝成綠色產業政策，甚至丟棄了200多年來的經濟學原理。

觀察者網報導，氣候和能源領域專欄作家菲克林分析指出，中國企業發力清潔技術只是因為市場對此有強勁需求，並非「不公正的國家支持」。

菲克林認為葉倫無視於「比較優勢」這樣的基本原理，她指責中國「產能過剩」與華盛頓大力提倡清潔技術的做法相矛盾，況且清潔技術在中國出口份額中所占的比例極小，美國對華貿易逆差也處在這一代人以來的低點。

菲克林發出警告：葉倫選擇拒絕接受經濟學基本原理，只為把限制大眾獲得廉價清潔技術合理化，這堪稱一場「正在形成的保護主義災難」。

菲克林注意到，葉倫在訪華期間試圖說服中國政府和企業，「他們在清潔技術方面的投資 是過度的，具有破壞性」。他調侃道，「當今最傑出經濟學家之一」的葉倫正在拒絕200多年來經濟學最基本的原理之一：比較優勢。如果一個國家能夠以更低的成本製造商品，你不應該提高關稅壁壘；相反，你應該進口這些貨物，讓你的產業更有效率。

菲克林還指出，就在四個月前，中美同意在2030年將全球再生能源產能提高兩倍，這一目標後來成為去年12月聯合國氣候協議COP28的核心。在菲克林看來，面臨全球清潔技術轉型需求，「產能過剩」一說站不住腳。

對於葉倫直指中國產業產能過剩衝擊美國一事，中國外交部發言人毛寧今9日回應，供需不平衡「往往是常態」。將產能等經貿問題「泛政治化、泛安全化」是違背經濟規律，不利本國產業及世界經濟穩定發展。

毛寧宣稱，在「全球化」的背景下判斷產能是否過剩，要從全球市場需求和未來發展潛力來看，「供需平衡是相對的，不平衡往往是常態」。解決這些問題主要還要依靠市場按照價值規律進行調節。