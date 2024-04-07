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李強會晤葉倫 強調中美應成為夥伴而非對手

記者謝守真／即時報導
美國財政部長葉倫7日在北京與中國國務院總理李強會面。（路透）
美國財政部長葉倫7日在北京與中國國務院總理李強會面。（路透）

美國財政部長葉倫在結束廣州行程後，北京時間7日與中國國務院總理李強會面。葉倫表示，美中兩國需要有能力進行艱辛的討論，穩定兩國關係。李強則強調，中方真誠希望中美應互相尊重及成為夥伴，而不是對手。

據香港電台消息，李強在開場發言中稱，當前中美關係在兩國元首的戰略指引下，呈現企穩回升態勢。葉倫是今年首位訪問中國的美國內閣成員，各界因此對她此行高度關注。

李強表示，今年是中美建交45周年，兩國關係應該朝著一個更加成熟的方向發展。他提到，中國國家主席習近平日前與美國總統拜登通電話，兩國元首一致同意雙方要加強對話，管控分歧，推進合作，保持中美關係總體穩定。

李強稱，中方真誠希望兩國要做夥伴，不是對手，應該相互尊重、和平共處，合作共贏。同時，亦希望美方與中方雙向而行，共同落實好兩國元首達成的重要共識，把舊金山的願景變成實景，他願意與葉倫坦誠交流共同關心的問題。

李強還提到，中國國務院副總理何立峰過去兩日在廣州與葉倫進行很好的溝通，坦誠深入討論中美經濟領域的一些重點問題，取得一些建設性成效，「他充分肯定葉倫及美國代表團的工作效率」。

另據路透報導，葉倫在會晤開場發言中向李強表示，兩國有責任管控複雜的雙邊關係。雖然很多工作有待進行，但她相信在過去一年，雙邊關係已建立在更穩定的基礎上。

葉倫並稱，這並不代表忽視雙方的分歧，或避免艱難的對話，而是要明白只有直接與公開的相互溝通，雙方才能取得進展。

據新華社報導，葉倫4月6日由廣州前往北京。過去兩日，葉倫與中國國務院副總理何立峰進行多輪會談。期間，中方就美方對華經貿限制措施表達嚴重關切，並就產能問題作出充分回應。雙方同意繼續保持溝通。

葉倫 李強 國務院

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