何立峰與葉倫多輪會談 中方就產能問題作出充分回應

新華社報導，中國國務院副總理何立峰(右)5日至6日與美國財政部長葉倫舉行多輪會談，中方就美方對華經貿限制措施表達嚴重關切，並就產能問題作出充分回應。（路透）

美國財政部 長葉倫 （Janet Yellen）二度訪陸，5日至6日在廣州與中美經貿雙方牽頭人、中國國務副總理何立峰舉行多輪會談。據新華社報導，中方就美方對華經貿限制措施表達嚴重關切，並就產能問題作出充分回應。雙方同意繼續保持溝通。

葉倫此行旨在管理美中經濟關係，並就太陽能電池和電動車在內的清潔能源產業的補貼與產能過剩問題向中國施壓。

葉倫與何立峰5日至6日舉行多輪會談。新華社報導形容，雙方圍繞落實中美元首重要共識，就兩國及全球宏觀經濟情勢、中美經濟關係及全球性挑戰「進行了深入、坦誠、務實、建設性的交流」。雙方同意繼續保持溝通。

雙方一致同意在中美經濟和金融工作組項下討論中美及全球經濟平衡增長、金融穩定、可持續金融、反洗錢合作等議題。此外，「中方就美方對華經貿限制措施表達嚴重關切，並就產能問題作出充分回應。」

葉倫則在社交媒體X平台上寫道，自己6日與何立峰繼續就中美經濟關係進行了「富有成效的對話」。「美國尋求為美國工人和企業創造一個公平的競爭環境」，並在非法金融、氣候變遷和其他優先事項上深化合作。

對於與何立峰展開會談，葉倫5日在X平台上說，世界上最大的兩個經濟體在應對全球挑戰方面尋求進展並就關切領域密切溝通至關重要。

這場會議是葉倫與何立峰第三次碰頭。去年7月葉倫首次訪陸，在與何立峰會晤後，中美成立經濟和金融工作組，就實質性的經濟和金融政策問題進行持續的接觸與溝通。這兩個工作組目前分別舉行了三次會議。而去年11月中美元首舊金山峰會前夕，葉倫與何立峰二度會晤，該次會談累計達10小時。

葉倫4日至9日訪問中國，她4日首先飛抵廣州，與何立峰的會議結束後，預計6日下午轉往北京。據美國財政部發布，葉倫7日將與中國總理李強 、財政部長藍佛安會晤，8日與前副總理劉鶴、中國人民銀行（中國央行）行長潘功勝會談。