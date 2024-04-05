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中國前司法部長唐一軍落馬 被爆與恒大債務危機有關

記者陳宥菘／即時報導
江西省政協主席、前司法部長唐一軍遭查落馬，「財新」披露，問題可能與恒大案有關。(中新社)
江西省政協主席、前司法部長唐一軍遭查落馬，「財新」披露，問題可能與恒大案有關。(中新社)

中共中央紀委國家監委網站2日下午通報，江西省政協主席、前司法部長唐一軍涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受調查，陸媒「財新」披露，問題可能與恒大案有關。報導指出，唐一軍擔任遼寧省長兩年半內，恒大集團大舉在遼寧投資房地產項目，並幫助恒大老闆許家印拿下盛京銀行的控股權，又缺乏監管，導致盛京向恒大輸血超過千億，留下爛帳，最終暴雷。

港媒引據財新報導，現年63歲的唐一軍，在浙江工作長達40年，在寧波工作12年。據報導，唐一軍擔任寧波市委副書記、政法委書記期間患癌症，調任市政協主席休養，2016年康復擔任寧波市長，幾個月之後擔任市委書記。

有寧波地方人士表示，唐一軍縱容家人干預工程，當地人對此意見很大。還有人說，唐一軍的妻子在幕後經商，性格十分強勢霸道。

2017年10月，唐一軍北上遼寧擔任省長，晉升正部級。他上任之後，恒大與遼寧的合作更加緊密，在遼寧大舉投資房地產項目。當恒大爆雷後，留下爛尾樓，有多個樓盤均出現在瀋陽「保交樓」名單上，投資的恒大文旅城項目2021年一度停工。

在唐一軍主政遼寧的兩年半期間，恒大拿下了全國第九大、東北地區最大的城商行盛京銀行的控股權。有部委人士透露，唐一軍當年不但幫助許家印拿下盛京銀行的控股權，更嚴重失職的是，放棄了對盛京銀行股東「恒大系」必要的監管職責。

兩年之後，據監管部門查實，盛京銀行通過直接或間接管道輸血恒大集團的資金規模逾千億元人民幣。至2021年年中，恒大債務危機爆發，瀋陽市國企不得不接盤並重組盛京銀行，付出巨大代價。

2020年4月，唐一軍出任司法部部長，但在中共二十大沒有安排中央委員。去年1月「貶任」江西省政協主席。

報導指出，唐一軍落馬之後，司法部黨組和江西省委常委會都召開會議，表態擁護，指這「充分彰顯了黨中央一刻不停推進全面從嚴治黨的堅定決心，再次向全社會釋放了反腐敗鬥爭一刻也不能停、必須永遠吹沖鋒號的強烈信號。」

恒大集團 司法部 投資

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